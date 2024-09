Jonas Schmeiser gewinnt das 33. Altstadtkriterium in Mindelheim

Die Liebe zum Radsport war in der gesamten Mindelheimer Altstadt zu spüren. 170 Teilnehmer aller Altersklassen nahmen am 33. Mindelheimer Altstadtkriterium teil. Von den Special Olympics über das „Fette-Reife-Rennen“ für Kinder bis hin zum Hauptrennen der Elite-Amateure erfreuten sich Klein und Groß ihres Radsportlerlebens.

Voller Vorfreude eröffneten die Radrennfahrer mit Handicap den Renntag auf dem malerischen Altstadtkurs. Die beinahe blinde Athletin Erika Rosa Kälin, die im Langlauf schon viele internationale Erfolge feierte, war mit ihrem Guide Reinhart Schütz aus einem besonderen Grund aus der Schweiz gekommen. „Es geht uns nicht ums Gewinnen, sondern darum, zu zeigen, dass es auch ohne Tandem geht“, freute sich die Sportlerin, die in vollem Vertrauen dicht hinter ihrem in einem leuchtend orangefarbenen T-Shirt gekleideten Guide fuhr, der ihr in Kurven oder bei Überholmanövern akustische Anweisungen gab.

Beim „Fette-Reifen-Rennen“ gegen 22 Kinder an den Start

Auch zwei Dreirad-Fahrer waren an den Start gegangen und jubelten herzerfrischend beim Überfahren der Ziellinie. Anton Schuster vom VC Mindelheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann seine Rennkategorie in beeindruckender Manier. „Es hat Spaß gemacht“, sagte er am Ende, „aber kalt ist es“.

Bei strahlendem Sonnenschein und etwa zehn Grad Außentemperatur gingen als nächstes 22 Kinder zwischen fünf und acht Jahren bei sogenannten „Fette-Reifen-Rennen“ mit ihren eigenen Rädern an den Start. „Am meisten Spaß macht, dass man so schnell fahren kann“, verriet der siebenjährige Lukas und ließ sich auf dem Siegerpodest mit der Bronzemedaille ehren. Eigentlich sei er Radballer, erzählte er und freute sich besonders, im Anschluss an das Rennen direkt auf dem Mindelheimer Marienplatz Radball spielen zu können.

Fasziniert stellten auch andere Kinder- und Jugendliche ihre Geschicklichkeit auf den Spezialrädern unter Beweis, bevor das große Schülerrennen startete. Besonders erfolgreich war hier die Mannschaft des RSV Sonthofen. Jugendtrainer Richard Wolf freute sich von Herzen, dass seine Schützlinge Spaß hatten und das Training Früchte trug.

„Der Rundkurs ist toll, weil er mit Kopfsteinpflaster und Teer sehr abwechslungsreich ist“, fand der zehnjährige Sieger des U11-Rennens Julian Wolf, „und die Kurven find’ ich auch toll“. Beim Mindelheimer Altstadtkriterium bekamen alle Altersklassen die Gelegenheit, an den Start zu gehen, erstmals wurde auch ein Hobbyrennen ausgetragen.

Das Elite-Rennen gewinnt Seriensieger Jonas Schmeiser

Die spezielle Atmosphäre in der Mindelheimer Altstadt sei ein Highlight, für das er zum Ende der Saison gerne eine Anfahrtsdauer von drei Stunden in Kauf nehme, verriet Andreas Both, der im Hauptrennen der Elite- und Amateurfahrer startete und einem illustren Teilnehmerfeld gegenüberstand - gleich fünf Elite-Amateure des RSC Kempten waren angereist. Im Rennverlauf kristallisierte sich schon bald eine Dreier-Führungsgruppe heraus, die am Ende auch das Siegertreppchen für sich in Anspruch nahm.

Einmal mehr fuhr Seriensieger Jonas Schmeiser vom RSC Kempten zum Sieg, gefolgt von Tim Wollenberg von Santic Wibatech und Markus Blume ebenfalls vom RSC Kempten. „Es war ein toller Renntag und der Kurs in der Stadt ist immer schön“, freute sich Schmeiser und nahm seine kleine Tochter strahlend mit aufs Siegerpodest.

Für den VC Mindelheim waren im Hauptrennen Sebastian Büchele (Amateur-Wertung Platz 5) und Simon Sasse (Amateur-Wertung Platz 11) an den Start gegangen. „Es war anstrengend“, waren sie sich einig, dennoch sei das Heimrennen immer etwas ganz Besonderes. Jochen Schmid, Vorsitzender des VC Mindelheim, war am Ende des Tages nicht nur zufrieden mit den Leistungen der Mindelheimer Radrennfahrer. „Wir hatten Glück mit dem Wetter und ich bin glücklich, dass es keine nennenswerten Stürze gab“, freute er sich.

Die Ergebnisse der einzelnen Rennen:

Schüler U11 1. Julian Wolf (RSV Sonthofen), 2. Annalena Maurer (UFC Ellingen), 3. Ferdinand Rohrmeier (RSV Sonthofen) U13 1. Willi Kreuchauf (RSV Sonthofen), 2. Paul Stöckigt (RSV Sonthofen), 3. Tim Vogt (RSG Augsburg) U15 1. Luca Weissinger (Radsport Hügelland), 2. Anton Löhner (RSG Ansbach), 3. Leopold Regauer (RSC Aichach) Schülerinnen U13 1. Antonia Bestler (RSC Kempten), 2. Ida Schneider (RSC Kempten) U15 1. Magdalena Bestler (RSC Kempten)

Jugend U17 (m) 1. Juri Farhauer (RSV Passau), 2. David Vogt (RSG Augsburg), 3. Emanuel Hartmann (RSC Kempten) U17 (w) 1. Paulina Kuflewska (RSG Olympiapark München), 2. Sophie Sirch (VC Mindelheim)

Junioren U19 1. Emanuel Hartmann (RSC Kempten), 2. Nico Wollenberg (E-Racers Top Level Augsburg), 3. Simon Donner (Radl Express Feucht)

Masters IV 1. Matthias Lastowsky (RC Herpersdorf), 2. Heiko Gericke (RSC Kempten), 3. Rudolf Wörndl (RFV Prien) Masters III 1. Frank Meeßen (DJK Frankenberg Aachen), 2. Dieter Schwan (RIG Vorderpfalz), 3. Walter Staller (SV Eintracht Oberdietfurt) Masters II 1. Christian Riesenbeck (RC Altenstadt), 2. Michael Walter (Radl Express Feucht), 3. Fabian Frinzel (Team Baier Landshut)

Frauen Elite 1. Lena Gömmel (RC Herpersdorf), 2. Monika Wagner (RSC Prüm), 3. Julia Brembs (Next Level Racing)

Männer Elite 1. Jonas Schmeiser (RSC Kempten), 2. Tim Wollenberg (Santic-Wibatech), 3. Markus Blume (RSC Kempten) Amateure 1. Fabian Kruschewski (SSV Ulm), 2. Benedikt Diepold (RC Die Schwalben München), 3. Dominik Beermann (RSC Kempten), .... 5. Sebastian Büchele (VC Mindelheim), 11. Simon Sasse (VC Mindelheim)