Spannende Radrennen beim 31. Mindelheimer Altstadtkriterium

Beim 31. Altstadtkriterium in Mindelheim gewinnt zwar ein Fahrer des RSC Kempten. Doch es ist nicht Seriensieger Jonas Schmeiser. Ausrichter VC Mindelheim hatte bei einigen Rennen Stürze seiner Fahrer zu verzeichnen.

Mit einer kleinen Überraschung endete das 31. Altstadtkriterium in Mindelheim am Sonntagabend. Nicht, wie sonst beinahe üblich, der Dauersieger und amtierende Deutsche Kriteriumsmeister Jonas Schmeiser stand auf dem Siegerpodest ganz oben. Auch nicht der Gewinner des Kriteriums in Kempten am Tag zuvor, Andreas Mayr. Sondern Dario Rapps – wie Schmeiser und Mayr allerdings ein Fahrer des Elite-Teams RSC Kempten.

60 Runden über die gepflasterte Maximilianstraße, die Krumbacher- und Teckstraße sowie die holprige Gerberstraße verlangten den Fahrern einiges ab. Der eigentlich vom RSC Kempten auserkorene Siegfahrer Michael Wasserrab kam mit der Strecke nicht ganz so zurecht, wie erwünscht. „Wir haben dann umgestellt und das Team ist für mich gefahren“, sagte Dario Rapps nach dem Rennen.

Das Mindelheimer Altstadtkriterium war das letzte Rennen in der Serie um den Heiss-Cup

Das sollte sich nicht nur für das Elite-Amateurrennen auszahlen, sondern sogar noch für die Platzierung bei der Gesamtwertung um den Radcenter-Heiss-Cup. Das Mindelheimer Rennen war nämlich, wie schon im vergangenen Jahr, der Abschluss dieser Allgäuer Rennserie – und eigentlich hatte Wasserrab vor dem Wochenende beste Chancen auf den Gesamtsieg. Dann aber landete Teamkollege Rapps in Kempten auf Rang zwei und gewann schließlich auch noch in Mindelheim. „Das war komplett überraschend, dass ich auch noch den Heiss-Cup gewinne“, gestand Rapps.

Dario Rapps (Mitte) gewann vor Leslie Lührs (links) und Florian Obersteiner. Foto: Axel Schmidt

„Es war klar, dass einer von uns das Rennen gewinnen sollte“, sagte der Sieger. Am besten einer, der eben auch noch um den Gesamtsieg des Heiss-Cups mitfahren könnte. Dafür stellte sich auch Jonas Schmeiser zur Verfügung. Der amtierende Deutsche Kriteriumsmeister hatte in dieser Saison mit vielen Erkältungen zu kämpfen und dementsprechend nichts mit dem Gesamtsieg zu tun. „Jonas hatte viel Pech“, sagte Rapps. „Aber wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt, sodass wir immer auch andere Siegfahrer haben.“ Das zahlte sich in Mindelheim nun aus.

Der gastgebende Velo Club Mindelheim war mit dem Renntag in sportlicher Hinsicht zufrieden – auch wenn die heimischen Fahrer etwas Pech hatten. So stürzten mit Matthias Dangl (Special Olympics), Fidel Kreuzer (Masters 4) und Jochen Schmid (Masters 3) gleich drei VC-Fahrer an der berüchtigten Kurve von der Teck- zur Gerberstraße. „So oft gefahren, und dann einmal einen Tritt zu viel gemacht – und schon lag ich da“, sagte Schmid, der durch seinen zweiten Platz am Vortag in Kempten zu den Siegfavoriten in Mindelheim gehörte.

VC-Rennsportleiter Jochen Schmid ging selbst an den Start. Foto: Axel Schmidt

Der Sturz aber zerstörte den Traum vom Heimsieg, auch wenn Schmid „mit ein paar Schürfungen und blauen Flecken“ wieder aufs Rad stieg und letztlich sogar auf Rang vier fuhr. Ebenfalls Vierter wurde Jonas Unglert bei den Amateuren. Für den Fahrer des VC Mindelheim war es die Premiere in dieser Klasse beim Altstadtkriterium.

Die Radball-Abteilung präsentierte sich auf dem Marienplatz. Foto: Axel Schmidt

Der Renntag begann für den Velo Club Mindelheim gleich mit einem Heimsieg: Im ersten Rennen der Special Olympics über 5,5 Kilometer fuhr der Westernacher Anton Schuster als Erster über die Ziellinie. Im zweiten Rennen über elf Kilometer stürzte dann mit Matthias Dangl ein aussichtsreicher Kandidat auf den Sieg. Der Erisrieder zog sich dabei eine Prellung am Arm zu, war aber trotzdem guter Dinge. Ebenfalls gut vertreten war der VC Mindelheim bei den Kinderrennen, die insgesamt gut angenommen wurden.

Strahlende Siegerinnen des ersten Frauenrennens. Foto: Axel Schmidt

Auch abseits der Rennstrecke war auf dem Marienplatz für Abwechslung gesorgt. So präsentierte sich die Radballabteilung und ermöglichte Interessierten, sich selbst auf ein Radballrad zu setzen und zu versuchen, den Ball im Tor unterzubringen. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden. Das war eine gute Idee“, sagte Abteilungsleiter Herbert Ruf.