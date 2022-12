In Rammingen gab es viel Lob für die „pfiffigsten Menschen“

Die Schiedsrichtergruppe Südschwaben hat in Rammingen ihren Jahresabschluss mit viel Dank und Anerkennung gefeiert.

Mehr als 1000 Tage ist es her, als die Schiedsrichtergruppe Südschwaben zuletzt im Gasthaus Stern zur Jahresabschlussfeier zusammenkam. Moderator Hubert Löser wusste es auf den Tag genau, nämlich 1091 sind es gewesen und heuer konnten die vielen Referees endlich wieder in einem würdigen Rahmen auf das vergangene Jahr zurückblicken. Lob, Dank und Anerkennung stand neben dem leckeren Essen ganz oben auf der Tagesordnung und wurde gebührend verteilt.

Die Grußworte von Bürgermeister Anton Schwele, Jan-Erik Wild vom Bezirksschiedsrichterausschuss Schwaben und Obmann Christian Walter waren voll des Lobes. „Die Schiedsrichter sind die ordnende Instanz und immer unermüdlich im Einsatz“, erwähnte Jan-Erik Wild. Anton Schwele betonte, dass die Schiedsrichter die pfiffigsten Menschen seien und mit einer gehörigen Portion Ausdauer, Engagement und Kraft auf den Sportplätzen in der Region unterwegs sind.

Ein positiver Trend ist bei den Schiedsrichterzahlen zu erkennen

Dass die Zahl der aktiven und passiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter weiter sank, machte Obmann Christian Walter deutlich. Der Neulingskurs habe nicht viel entgegenwirken können und doch hoffen alle, dass nach den bitteren Coronajahren eine Wende zu verzeichnen ist. „Ein vorsichtig positiver Trend ist erkennbar“, sagte Walter. Für die Einteiler sei in diesem Jahr auch eine gewisse Normalität ersichtlich gewesen, gerade in Sachen Spielrückgaben. In den Jahren 2018 bis 2021 wurden durch die eingeteilten Referees im Schnitt 171 Spiele im Kalenderjahr zurückgegeben. „Im Jahr 2022 waren es immerhin 484 Spielrückgaben und dies bei etwa 2500 eingeteilten Spielen.“

Für viel Beifall sorgte die 60-jährige Schiedsrichtertätigkeit von Franz-Xaver Fröhlich (2. von rechts). Auch Franz Wildegger (3. von rechts) sowie Helmut Stoll (nicht im Bild) können auf stolze 50 Jahre blicken. Obmann Christian Walter (rechts) sowie das weitere Ehrungsgremium (von links) Gerald Kraus, Hubert Löser, Jan-Erik Wild und Ehren-Landeslehrwart Manfred Kranzfelder gratulierten allen Geehrten herzlich. Foto: Sabine Adelwarth

Die Liste der vielen Ehrungen war lang, immerhin mussten zwei Ehrungsjahre nachgeholt werden, und bei den Laudationen wurde die große Leidenschaft zum Fußballsport immer wieder deutlich. So fungieren viele Unparteiische nicht nur auf dem Spielfeld, sondern sind als Jugendtrainer, Abteilungsleiter oder im Vorstandsgremium aktiv.

Über 1000 gepfiffene Spiele in der Schiedsrichter-Laufbahn sind daher keine Seltenheit. Reinhard Ruhfaß vom SV Hurlach kann sogar auf 1500 Spiele blicken. Simon Schwank leitete 104 Spiele, Raphael Fickler hat 79 Spiele gepfiffen und Leonhard Frieling ist ihm mit 77 Spielen dicht gefolgt.

Besonders Klaus Schweihofer vom FC Königsbrunn hat mit seinen 75 Jahren noch 72 Spiele geleitet und damit lang anhaltenden Applaus seiner Kollegen geerntet. Helmut Stoll vom SV Türkheim, der krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte und Franz Wildegger vom FSV Wehringen wurden für ihre über 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt. Für Standing Ovations sorgte Franz-Xaver Fröhlich vom SV Erpfting mit über 60 Jahren als Unparteiischer. 1325 Spiele hat er geleitet. Für diese Leistung erhielt er die Verbandsplakette in Silber und viel Beifall.

Heitere Anekdoten aus dem Schiedsrichter-Alltag

Dass die Referees schon so einige Kuriositäten erlebt haben, machten die heiteren Anekdoten deutlich. Adolf Bischof wurde in Krumbach sogar einmal nach dem Spiel eingesperrt und er musste mit einem Stuhlbein das Fenster einschlagen, um sich aus der misslichen Lage zu befreien.

Auch Gerald Kraus hatte einmal ein Stadion in Polizeijacke und Mütze verlassen müssen, was für viel Erheiterung sorgte.

Eine Bildershow zeigte einmal mehr die vielen Aktivitäten, die nicht nur auf den Sportplätzen stattfinden. „Wie in einer großen Familie“, würdigte Bürgermeister Anton Schwele und die Fotos zeigen nur zu gut, wie recht er hat. In keiner Jahresabschlussfeier fehlt es an Witz und Lachern. Nicht nur die launigen Ansagen und Anekdoten, sondern auch die etwas andere Weihnachtsgeschichte durch Robert Sürth sorgte für ein Schmunzeln. 2023 steht das 75-jährige Jubiläum an, zu dem am 27. Mai ein Jubiläumsabend geplant ist.

Ein Ausflug nach Köln und das Grillfest beim ASV Hiltenfingen sind im Terminkalender der Unparteiischen schon jetzt reserviert und alle freuen sich, dass nach zwei Pandemiejahren endlich wieder Normalität eingekehrt ist und die Nachwuchsarbeit und Kameradschaft wie gewohnt gepflegt werden kann.