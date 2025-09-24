So bereitet sich die RG Burig Mindelheim auf die Ski-Saison vor

Bevor die Ski-Asse aus der Region in ein paar Wochen wieder mit dem Schneetraining beginnen, müssen sie erst einmal ihre Fitness unter Beweis stellen. Dazu kommen am kommenden Wochenende die besten Nachwuchsathleten aus dem Allgäu nach Mindelheim.

Bereits am vergangenen Wochenende waren 105 Sportlerinnen und Sportler im Alter von elf bis 16 Jahren vom Regionalteam Westallgäu zu einem Konditionswettkampf nach Oberstaufen eingeladen.

Die RG Burig Mindelheim richtet einen Konditionswettkampf aus

Wintersportler werden im Sommer gemacht: Diese Weisheit gilt nicht nur für Eishockeyspieler, sondern auch für Skirennläufer. Gleichgewicht, Schnelligkeit, Rumpf-Kraft und Ausdauer mussten die Athletinnen und Athleten in vier schwierigen Parcours unter Beweis stellen. Balanceübungen über Reckstangen, Doppelbarren, Slackline waren ebenso gefordert, wie Klettern in einer Sprossenwand, Kastensprünge mit Gewicht, Liegestützlauf auf einem Rollbrett. Im Bereich Schnelligkeit hieß es, möglichst schnell ohne Fehler verschiedene Hindernisse und einen Slalomparcours zu bewältigen. Ins Schwitzen kamen die Sportler bei hochsommerlichen Temperaturen beim abschließenden 1600-Meter-Lauf im Stadion von Kalzhofen/Oberstaufen.

Besonders starke Leistungen zeigten die Starterinnen der RG Burig Mindelheim: Holly Holzheu (Jahrgang 2010) konnte sich mit einem gewonnenen Parcours, zweimal Platz zwei und einem fünften Rang souverän die Gesamtwertung und den Tagessieg in der Altersklasse U16 sichern. Zoe Fischer (Jahrgang 2011) siegte ebenfalls in einer Wertung, außerdem holte sie einen dritten, vierten und sechsten Platz. Das reichte zu Rang drei in der U16-Gesamtwertung. Pia Lotta Holzheu (Jahrgang 2012) erreichte mit soliden Leistungen und einem großartigen Auftritt im abschließenden 1600-Meter-Lauf einen siebten Gesamtrang in der U14. Lars Lehmann (Jahrgang 2013) erreichte in der U14 Platz 28. Luca Bosch vom SSV Markt Rettenbach freute sich über einen dritten Rang bei den U16-Buben.

Ex-Weltcupfahrer Bernhard Huber stellt den Parcours zusammen

Am kommenden Samstag findet in Mindelheim in der Dreifachturnhalle des Maristenkolleg der erste Deutsche Schülercup Alpin der neuen Saison in der Altersklasse U16 statt. Die RG Burig ist zum dritten Mal Ausrichter dieser höchsten Rennserie im Deutschen Skiverband. Die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Altersklasse U16 aus ganz Deutschland kommen dann zusammen, um in fünf verschiedenen Übungen aus den genannten Bereichen die Sieger zu ermitteln. Mit dabei auch die beiden Starterinnen der RG Burig, Holly Holzheu und Zoe Fischer. Pia Lotta Holzheu wird die RG Burig derweil beim Deutschen Schülercup der U14 in Reichersbeuern vertreten.

Der leitende Schülertrainer im DSV, Ex-Weltcupfahrer Bernhard „Berni“ Huber, wird in Mindelheim für den Parcours verantwortlich sein. Es werden noch einmal schwierigere Übungen als am vergangenen Wochenende erwartet. Die Veranstaltung ist öffentlich, Zuschauer sind also willkommen. Los geht es um 9 Uhr in der Dreifachturnhalle. Ein abschließender Ausdauerlauf rund um die Schwabenwiese am Nachmittag wird den Wettkampftag beenden. (mz)