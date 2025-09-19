Handball: Mindelheims Trainer erwartet schwierige Saison

Mit zwei Bezirksliga-Mannschaften geht der TSV Mindelheim in die neue Handball-Saison. Doch die Aussichten könnten nicht unterschiedlicher sein.

Während die Damenmannschaft des TSV Mindelheim aufgrund ihrer Erfahrung und spielerischen Klasse wohl wieder in den oberen Gefilden der Tabelle zu finden sein werden, erwartet Herren-Trainer Marius Wurm „eine schwere Saison“.

Der TSV Mindelheim will junge Spieler integrieren

Vorrangiges Ziel sei es, junge Spieler zu integrieren. „Wir haben drei Spieler aus der A-Jugend, die regelmäßig mittrainiert haben. Ein paar andere werden vielleicht noch nachrücken“, sagt Wurm, der in seine dritte Spielzeit als Spielertrainer des TSV Mindelheim geht. Mit Philipp Amenda (Karriere beendet) muss er einen wichtigen Rückraumspieler ersetzen.

Der Klassenerhalt sei zwar das Ziel. „Aber es kommt, wie es kommt“, sagt Wurm. Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Mindelheimer die Bezirksliga mit Glück gehalten: 2024 half die zweite Mannschaft mit ihrer Bezirksklassen-Meisterschaft mit, dass die Mindelheimer nicht absteigen mussten, 2025 rettete sich der TSV Mindelheim über die Relegation gegen den Bezirksliga-Vizemeister TV Memmingen.

Zum Auftakt geht es gleich zum Topfavoriten

Am Samstag geht es für die Mindelheimer Herren gleich zum mutmaßlichen Meisterschaftsfavoriten: „Ich denke, dass Waltenhofen wieder aufsteigt“, sagt Wurm zum anstehenden Gegner. Er hofft, dass seine Mannschaft ordentlich aufgestellt ist.

Die Mindelheimer Frauen beginnen die neue Saison am Samstag (18 Uhr, Maristenkolleg) mit einem Heimspiel. Gegner ist dann der TV Memmingen.