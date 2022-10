Denksportler haben in Türkheim ein neues Zuhause

Plus Der Schachclub Türkheim-Bad Wörishofen feiert seinen 75. Geburtstag mit einem Jahr Verspätung nach. Das Warten hat sich gelohnt: Denn die Denksportler haben ein neues Spiellokal.

Der Schachclub Türkheim-Bad Wörishofen kehrt zurück zu seinen Wurzeln. 1946 wurde der Verein als Schachclub Türkheim im örtlichen Café Lupp gegründet. Nun, 76 Jahre später, spielten die Denksportler erstmals in ihrem neuem Spiellokal im ehemaligen Waaghaus in Türkheim. Dort fand auch die aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschobene Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen statt.