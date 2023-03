Schießen

18:02 Uhr

Bezirksschützentag in Rammingen: "Schützen nicht unter Generalverdacht stellen"

In einem eindrucksvollen Zug marschierten die Abordnungen der schwäbischen Schützenvereine und Gaue von der Pfarrkirche zum Tagungslokal Stern in Rammingen.

Plus Landesschützenmeister Christian Kühn erteilt beim Bezirksschützentag in Rammingen die Forderungen der Politik nach einer Verschärfung des Waffenrechts eine deutliche Absage.

Von Willi Unfried Artikel anhören Shape

Eine klare Absage an Überlegungen, das Waffenrecht weiter zu verschärfen, erteilte der bayerische Landesschützenmeister Christian Kühn auf dem schwäbischen Schützentag in Rammingen. Aufgeschreckt wurde er durch einen Artikel in der Mindelheimer Zeitung vom 3. März.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen