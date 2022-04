Breitenbrunn ist bereit für das 59. Gauschießen

Am Freitagabend beginnt das Gauschießen – nach zweijähriger Wartezeit. Umso hoffnungsfroher sehen die Breitenbrunner und der Gau Mindelheim dem Großereignis entgegen.

Die Jubiläumsscheibe hängt schon im Vereinsheim der Adlerschützen Breitenbrunn. Nur die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins fehlt noch. Corona machte den Feierlichkeiten, in deren Rahmen auch das 59. Gauschießen stattfinden sollte, vor zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung. Im nunmehr 122. Jahr des Bestehens wagen die Adlerschützen einen neuen Anlauf für das Gauschießen und ein Festwochenende.

Denn ein 100-jähriger Geburtstag muss gefeiert werden, wenn auch mit Verspätung. Schließlich können die Adlerschützen auf bewegte und erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken seit ihrer Gründung am 31. Januar 1920. Damals taten sich 13 Männer um den Vorsitzenden Norbert Müller und den ersten Schützenmeister Johann Bestler zum Zimmerstutzenverein zusammen. Geschossen wurde in der Bahnhofsgaststätte. Zwei Jahre später zogen die Schützen ins Gasthaus Adler um – wonach der Verein später benannt wurde.

2005 zieht der Schützenverein ins Haus der Vereine

83 Jahre später zogen die Schützen erneut um. Diesmal in das neue und mit immensen Eigenleistungen verschiedener Breitenbrunner Vereine gebauten Haus der Vereine. Dort findet nun auch das 59. Gauschießen statt. Die Adlerschützen sind dabei bereits zum fünften Mal Ausrichter eines Gauschießens. Bereits 1929, 1956, 1970 und 1996 war der Gau Mindelheim zu Gast in Breitenbrunn.

Das Gasthaus Adler in Breitenbrunn war 83 Jahre lang die Heimat des Schützenvereins – und dessen Namensgeber. Foto: Axel Schmidt (Repro)

Derzeitiger Vorsitzender der Adlerschützen, die rund 320 Mitglieder zählen, ist Peter Wank. Er erinnert sich noch gut an die Gauversammlung im Februar 2020 in Breitenbrunn, als er die anwesenden Schützenmeister der anderen Vereine über die Vorbereitungen zum Gauschießen informierte. Er schloss mit den Worten: „Jetzt kann uns nur noch das Landratsamt in die Quere kommen, wenn es das Gauschießen wegen Corona absagt.“ Wenige Tage später wurde diese Vorahnung Wirklichkeit.

Zweimal musste das Gauschießen abgesagt werden

Was dann folgte, zehrte bei den Adlerschützen an den Nerven: Festwochenende und Schießbetrieb mussten abgesagt werden, die Anlage letztlich auch abgebaut werden. 2021 sollte ein neuer Anlauf genommen werden, wieder wurde nichts draus. Nun, zwei Jahre später, ist alles angerichtet.

Der Schützenverein Adler Breitenbrunn wurde vor zwei Jahren 100 Jahre alt – und feiert nun sein Jubiläum im kleineren Stil nach. Foto: Axel Schmidt (Repro)

„Wir haben diesmal nur zwei, statt der drei Tage zum Aufbau gebraucht“, sagt Wank. „Mit weniger Helfern.“ Es sei eben alles eingespielt mittlerweile. 33 Schießstände stehen nun in der Halle im Haus der Vereine. Sollte der Andrang an bestimmten Tagen zu groß sein, werde man auch die 14 Schießstände im Schützenheim im Keller des Hauses öffnen, so Wank.

Besonderes Angebot: Schnupperschießen am 8. Mai

Dieser zusätzliche Platz ermöglicht den Adlerschützen auch eine besondere Aktion: Am Sonntag, 8. Mai, nämlich soll im Rahmen des Gauschießens ein Schnupperschießen für Kinder ab zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene stattfinden. Denn auch wenn es im Zuge von Corona auch keine Austritte aus dem Verein gegeben habe – Spuren habe die Pandemie dennoch hinterlassen. „Die Euphorie hat schon gelitten“, sagt Wank.

Das habe man vor allem beim Übungsschießen auf der Anlage im Haus der Vereine gemerkt. Hier hat der Verein seine eigens entwickelte elektronische Auswertung getestet. „Es waren viele Jungen da, die freuen sich wahnsinnig auf das Gauschießen. Aber bei den Älteren merkt man einen Rückgang“, sagt Wank.

Gauschützenmeister wünscht sich eine gute Beteiligung

Das bestätigt auch Gauschützenmeister Ludwig Stedele. „Ich höre von vielen Vereinen, dass Mitglieder im Schießbetrieb fehlen.“ Er und Wank erhoffen sich nun vom anstehenden Gauschießen eine Art Initialzündung für die Wiederbelebung des Schießsports. „Das Gauschießen ist bei den Breitenbrunnern in sehr guten Händen“, sagt Stedele, der froh ist, dass es endlich losgeht. Er wünscht sich, dass die Bemühungen der Adlerschützen von den übrigen Gau-Vereinen honoriert werden.

Die Festscheibe, die von Benedikt Zint aus Dietershofen gestaltet wurde, hat im Vereinsheim einen Ehrenplatz. Foto: Axel Schmidt

Anreize zur Teilnahme gebe es genug: „Die Breitenbrunner haben einen Gabentisch an Preisen, wie wir ihn wohl noch nie bei einem Gauschießen hatten“, sagt Stedele. Highlights sind zwei Luftgewehre, zwei Luftpistolen, ein Kaminofen, Motorsägen, Fernseher, Reisegutscheine oder Geldpreise bis zu 1650 Euro. Diese Preise müssen auch vergeben werden. Die Preisverleihung mit dem Musikverein Hausen wird am Donnerstag, 19. Mai, stattfinden. An den folgenden Tagen haben die Adlerschützen dann doch noch kurzfristig ein Festwochenende auf die Beine gestellt. So spielen am Freitagabend im Haus der Vereine die Waidigel, am Samstagabend ist Blasmusik mit den Breitenbrunner Musikanten geboten. Das sei man den Mitgliedern dann doch schuldig gewesen, meint Wank.

So sieht das Programm für das 59. Gauschießen aus