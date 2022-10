Der SV Pfeil Vöhringen startet erfolgreich in die Bundesliga-Saison

Die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen haben mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart in der Bundesliga hingelegt. Einer davon war äußerst knapp.

Gelungener Saisonauftakt für das Luftgewehr-Team des SV Pfeil Vöhringen in der Bundesliga: Das Team von Trainer Sven Martini gewann gegen Aufsteiger SV Petersaurach mit 3:2 (1976:1971 Gesamtringe) und in einem packenden Krimi gegen Eichenlaub Saltendorf ebenfalls mit 3:2. In dieser Begegnung entschied der letzte Schuss über Sieg oder Niederlage: Anita Mangold gewann gegen Alexander Schmirl mit 10:9 und sicherte Vöhringen den zweiten Gesamterfolg. Auch der Dirlewanger Florian Krumm hatte seinen Anteil am Erfolg.

Gegen Petersaurach pausierte Krumm noch und wurde von Josephine Glogger-Hönle vertreten, doch gegen Saltendorf war der Dirlewanger wieder dabei. Wie seine Teamkollegin Alisa Zirfaß (Vöhringen) zuvor beim 395:394 gegen Andreas Preis lag er gegen Victoria Müller vor der letzten Serie um einen Ring vorn.

Florian Krumm gewinnt mit einem Ring Vorsprung

In der entscheidenden Zehner-Serie legten Krumm und seine Kontrahentin Victoria Müller jeweils eine 99 hin, sodass Krumm mit 394:393 das bessere Ende für sich hatte. Weil Vöhringens Antonia Back (397:398 gegen Julia Moser) und Dominik Schwarzer (390:392 gegen Helmut Kächele) unterlagen, stand es vor dem entscheidenden Duell 2:2. Es lag also an Anita Mangold, den entscheidenden Punkt für Vöhringen zu holen. Nach zwei 99ern gelang ihr eine 100, sie lag vor der letzten Serie gegen Alexander Schmirl mit einem Ring zurück. Dieser hatte großartige 100, 99 und erneut 100 geschossen, an seinem Sieg war kaum zu zweifeln.

Aber dann versagten Schmirl offenbar die Nerven. Er schaffte nur eine 97 zum 396:396. Im Stechschuss hatte die Vöhringerin hauchdünn die Nase vorne. Der SV Pfeil Vöhringen belegt aktuell den dritten Platz in der Bundesliga Süd. „Mit diesem tollen Saisonstart hatten wir nicht gerechnet“, sagte Team-Manager Leo Menasch.

Am letzten Oktoberwochenende haben die Vöhringer Heimrecht

Am letzten Oktoberwochenende haben die Pfeil-Schützen ihren Heimwettkampf in der SCV-Sportparkhalle in Vöhringen. Gegner für Florian Krumm und Co. sind dann die SSG Dynamit-Fürth (Samstag, 29. Oktober) und Der Bund München (Sonntag, 30. Oktober).

