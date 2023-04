Schießen

Der SV Wiedergeltingen ist bereit für ein innovatives Gauschießen

Der Schützenverein Wiedergeltingen feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen und richtet zu diesem Anlass das 68. Gauschießen im Gau Türkheim aus. Das hat einige Besonderheiten zu Fotos: Photo Ruth GmbH, Axel Schmidt, Repro (3)Der Schützenverein Wiedergeltingen feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen und richtet zu diesem Anlass das 68. Gauschießen im Gau Türkheim aus. Das hat einige Besonderheiten zu Fotos: Photo Ruth GmbH, Axel Schmidt, Repro (3)

Plus Die Wiedergeltinger Schützen feiern heuer ihr 140-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass richtet der Verein das 68. Gauschießen aus – nicht jedoch, ohne einige Neuerungen einfließen zu lassen.

Schützen gelten gerne als Traditionalisten: Fahnenabordnungen, Böllerschüsse und Königsketten zeugen davon. Ebenso das Festhalten an bekannten Wettbewerben, etwa einem Gauschießen. Ein solches richtet in wenigen Wochen der Schützenverein Wiedergeltingen aus – zum fünften Mal in seiner 140-jährigen Vereinsgeschichte. Auch das also ist eine gewisse Tradition. Und doch haben sich die Wiedergeltinger allerhand Neues für das 68. Gauschießen einfallen lassen.

Denn: Um weiter ein Anziehungspunkt für mögliche Nachwuchsschützen zu sein, müssen auch Schützenvereine immer wieder etwas Neues wagen. Das haben sie in Wiedergeltingen getan. „Wir probieren es einmal aus. Wenn es funktioniert, dann bin ich mir sicher, dass es die Zukunft des Gauschießens sein wird“, sagt Sebastian Kugelmann. Mit „es“ meint der Vorsitzende des Schützenvereins gleich einige innovative Ideen, die die Wiedergeltinger Schützen umsetzen:

