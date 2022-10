Die Schützinnen von Frohsinn Mindelau legen einen Traumstart hin

Die Luftgewehr-Mannschaft von Frohsinn Mindelau kämpft in dieser Saison in der Schwabenliga Nord um Punkte. Das klappt zu Beginn bestens.

Die Sportschützen auf Bezirksebene sind mittlerweile auch alle im Schießbetrieb. Für die beiden höchstklassigen Luftgewehrmannschaften der Region, Frohsinn Mindelau und Schützenlust Amberg, begann die neue Saison in der ungewohnten Schwabenliga Nord. Dorthin nämlich wurden Mindelau und Amberg in diesem Jahr eingeteilt.

Dabei kam es am ersten Wettkampftag gleich zum direkten Aufeinandertreffen. Das entschieden die Mindelauer Schützinnen deutlich mit 5:0 für sich. Verena Stich glänzte dabei mit 393 Ringen gegen Carina Zacher (374). Ramona Klaus (382 Ringe) gewann im Stechen gegen Marleen Klöck und holte damit im spannendsten Duell einen Punkt für Mindelau. Die weiteren drei Punkte sammelten Verena Fleschhut (gegen Johannes Schropp), Lena Klaus (gegen Elena McGarry) und Jana Klaus (gegen Gerhard Schropp).

Auch gegen Binswangen gibt es einen Mindelauer Sieg

Auch das zweite Duell zum Saisonauftakt gewannen die Mindelauer Schützinnen souverän. Gegen Frohsinn Binswangen hieß es am Ende 4:1. Einzig Lena Klaus musste sich geschlagen geben. Verena Stich, Ramona Klaus, Verena Fleschhut und Jana Klaus gewannen ihre Duelle.

Mit zwei Siegen aus zwei Wettkämpfen stehen die Frohsinn-Schützinnen aus Mindelau aktuell auf dem dritten Platz der Schwabenliga Nord. Amberg, das zum Auftakt nur einmal im Einsatz war, ist Sechster. Am Sonntag, 30. Oktober, treffen Mindelau und Amberg dann am zweiten Wettkampftag in Oberndorf auf den Gastgeber Altschützen Oberndorf und den SV Breitenthal. (axe)

