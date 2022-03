Schießen

vor 20 Min.

Diesmal soll es klappen mit dem Gauschießen in Breitenbrunn

Die Jubiläumsscheibe hängt bereits im Schützenheim in Breitenbrunn.

Plus Die Adlerschützen wollten vor zwei Jahren ihr Jubiläum mit dem Gauschießen feiern, dann kam jedoch Corona. Nun soll es in wenigen Wochen stattfinden– in abgespeckter Form.

Von Axel Schmidt

Die Jubiläumsscheibe hängt zwar schon an ihrem Platz im Vereinsheim der Adlerschützen Breitenbrunn. Eine offizielle und feierliche Übergabe zum 100-jährigen Bestehen des Vereins hat es wegen der Corona-Pandemie allerdings noch nicht gegeben. „Wir hoffen auf das Frühjahr, dass wir das Geplante in einem schönen Rahmen abhalten können“, sagte Vereinsvorsitzender Peter Wank bei der Generalversammlung der Adlerschützen. Zum „Geplanten“ gehört auch das Gauschießen, das eigentlich schon 2020 hätte stattfinden sollen.

