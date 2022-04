Endlich fällt in Breitenbrunn der Eröffnungsschuss

Plus Schon bei der Eröffnung des Gauschießens in Breitenbrunn wird klar: Ausrichter und Schützen sind erleichtert, dass das Großereignis stattfindet.

Blau-weißer Himmel, Blasmusik und ein farbenprächtiger Festzug: Für die Eröffnung des 59. Gauschießens hätten sich die Verantwortlichen des Schützenvereins Adler Breitenbrunn und des Gaues Mindelheim keinen besseren Tag aussuchen können. So wurden sie ein wenig für die zweijährige Wartezeit entschädigt, denn eigentlich hätte das Gauschießen schon 2020 über die Bühne gehen sollen. Doch die Pandemie warf sämtliche Planungen gleich zwei Mal über den Haufen.