Fünf Schützengaue messen sich in Kirchdorf

Während in Breitenbrunn das Gauschießen endete, kamen in Kirchdorf die besten Schützen der fünf Unterallgäuer Gaue zusammen, um Pokal, Ehrenscheibe und Zinnteller auszuschießen.

Landrat Alex Eder sprach von der Champions League im Schießen und meinte damit den Fünf-Gaue-Pokal. Diesen Wettbewerb tragen die fünf Schützengaue im Landkreis Unterallgäu jährlich unter einander aus, wobei immer ein anderer Gau Gastgeber ist. Diesmal war der Gau Türkheim an der Reihe – und Austragungsort war das Schützenheim in Kirchdorf.

Mit ein Grund für diesen sportlichen Wettbewerb ist nach Worten von Türkheims Gauschützenmeister Anton Egger, dass man sich über die Gaugrenzen hinweg trifft und zusammen kommt. Ins Leben gerufen wurde der Fünf-Gaue-Pokal auch, um den Kohlberg zu überwinden. Die Ehrenscheibe, die unter den Funktionären ausgeschossen wird, ging an den 1. Gausportleiter des Gaues Mindelheim, Tobias Rothenfelder.

Sämtliche Beteiligte sind froh, dass sie sich in Kirchdorf wiedersehen

Den Gesichtern sah man an, dass alle froh waren, sich nach einer Corona-Zwangspause von zwei Jahren wiederzusehen. Der Gau Türkheim trug nun den ausgefallenen Wettbewerb für das Jahr 2021 aus, das Wettschießen für das Jahr 2022 wird der Gau Babenhausen im Herbst durchführen. Gauschützenmeister Anton Egger begrüßte die Gäste, allen voran „Pokalvater“ Wolfgang Becker vom Gau Memmingen.

Landrat Eder bedauerte bei seinem Grußwort, dass er erst jetzt nach zwei Jahren im Amt richtigen Kontakt mit den Schützen bekomme. So habe ihm die Eröffnung des Gauschießens in Breitenbrunn viel Freude bereitet. Und er ging auf den Stellenwert des Schießsportes ein. Immerhin gebe es in den fünf Gauen rund 16.000 Schützen – so viele Personen, wie die Kreisstadt an Einwohnern zähle. Wie Eder bei der Gelegenheit verriet, schieße er selbst bei der Reservistenkameradschaft. Allerdings gestand er ein, die dort verwendeten Gewehre hätten schon ein anderes Kaliber und Gewicht wie ein Luftgewehr.

28 Bilder Finalschießen beendet das 59. Gauschießen in Breitenbrunn Foto: Ulla Gutmann

Trotzdem musste er mit ran. Denn zum Gaue-Pokal gehört auch die Ehrenscheibe, die unter den Funktionären und Ehrengästen ausgeschossen wird. Das sind einmal die ersten Gauschützenmeister und deren Gausportleiter. Zum Einsatz kam ein alter Zimmerstutzen, da hätte die Jugend schon Probleme beim Laden. Ziemlich genau ins Schwarze traf Tobias Rothenfelder, Gausportleiter aus Mindelheim, der das Feld von hinten aufräumte, denn er gab den letzten Schuss ab. Ziemlich genau ins Schwarze traf auch Wolfgang Eberle, Schützenmeister des gastgebenden Vereins Kirchdorf. Anton Egger landete auf dem sechsten Platz. Landrat Alex Eder kam trotz des ungewohnten Schießgerätes auf den elften Platz von 14.

Ein Dirlewanger überragt alle Schützen

Der Wettbewerb selbst wird in den Klassen Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen. Der jeweilige Sieger erhält einen Wanderpokal, gestiftet noch vom damaligen Landrat Hans-Joachim Weirather. Nach einem Durchgang unter allen Gauen erhält der Gau den Pokal, der über die fünf Jahre am erfolgreichsten war. Daneben gibt es noch die Disziplin „Teiler“ mit Luftgewehr und Luftpistole, dafür hat der Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, Manfred Schilder, jeweils einen Zinnteller gestiftet. Die Besten sind natürlich in der offenen Klasse unter sich. Und hier überragte Florian Krumm vom Gau Mindelheim alle. Dem Dirlewanger gelang eine Serie von 100-100-100-99 Ringen, also zusammen 399 Ringe. Die perfekte 400er Serie ging nur um Haaresbreites daneben. In der Luftpistole ließ Sebastian Kugelmann (Wiedergeltingen) vom Gau Türkheim die Konkurrenz mit 383 Ringen hinter sich (95-97-96-95).

In der Blatt‘l-Wertung führt nun der Gau Memmingen im Luftgewehr mit 17 Punkten vor dem Gau Babenhausen mit zwölf Punkten. Mindelheim liegt mit elf Punkten auf Platz drei. Türkheim und Ottobeuren haben jeweils zehn Punkte. In der Luftpistole führt Memmingen mit 15 Punkten vor Türkheim mit ebenfalls 15 Punkten, es folgt Babenhausen mit 13.