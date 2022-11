Für Pfeil Vöhringen gibt es nichts zu feiern

Plus Die Bundesliga-Heimwettkämpfe enden für das Vöhringer Luftgewehr-Team mit Enttäuschungen. Nur eine Schützin darf Glückwünsche entgegennehmen.

Enttäuschung bei Luftgewehr-Bundesligist SV Pfeil Vöhringen um den Dirlewanger Florian Krumm: Nachdem es zum Saisonauftakt in der Südgruppe zwei Siege gegeben hat, setzte es nun bei den Heimwettkämpfen in der gut besuchten Sportparkhalle zwei Niederlagen gegen die SSG Dynamit-Fürth mit 2:3 (1977:1972) und das Team von Der Bund München mit 1:4 (1976:1979).