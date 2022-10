Gau Mindelheim mit dem Startschuss in die neue Saison

Plus Der Schützengau Mindelheim blickt nach zwei Corona-Jahren optimistisch in die Zukunft.Bei den Neuwahlen bleiben jedoch zwei Posten vakant.

Mit Einzelfeuer, Reihenfeuer und Salut haben die Nassenbeurer Böllerschützen die Jahreshauptversammlung des Sportschützengaues Mindelheim in Oberegg mit lautem Donner feierlich angeschossen. 18 Handböllerschützen und eine Kanone sorgten für ordentlich Knall und ließen das Schützenherz höherschlagen. Von 35 Gauvereinen waren 28 nach Oberegg gekommen. Der neue Präsident des Schützenbezirks Schwaben, Ernst Grail, ließ es sich nicht nehmen und beglückwünschte die vielen aktiven Schützinnen und Schützen zu den unzähligen Erfolgen.