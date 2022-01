Kein Rundenwettkampf: Der Gau Türkheim hat eine Alternative

Plus Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass viele Rundenwettkämpfe abgesagt werden. Der Schützengau Türkheim bietet seinen Vereinen eine sportliche Alternative an.

„Die Hauptsache ist, dass überhaupt geschossen werden kann.“ Das sagt Dieter Märkl. Er ist Rundenwettkampfleiter der Sportschützen im Gau Türkheim und organisiert aktuell das Mannschaftsvergleichs-Schießen – und eben keinen Rundenwettkampf.