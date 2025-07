Proklamation und Ehrungen in Mattsies

Beim traditionellen Gockelessen in der Festhalle wurden die neuen Schützenkönige des Schützenvereins Edelweiß Mattsies proklamiert. Unter der Leitung des Vorsitzenden Benjamin Dolp wurden zudem langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihren Einsatz gewürdigt.

Die Königswürde bei den Jungschützen sicherte sich Lars Keppeler mit einem hervorragenden 24,0-Teiler. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Magnus Loritz (68,7) und Bernadette Loritz (108,9). In der Schützenklasse bewies Ulrich Peter sein Können und setzte sich mit einem beeindruckenden 4,9-Teiler an die Spitze. Benjamin Müller (7,8) wurde Vizekönig, während Christoph Keppeler mit einem 14,4-Teiler und dem besseren Deckblatt (18,4) den dritten Platz belegte. Wilhelm Ruf eroberte die Luftpistolenkönigswürde mit einem präzisen 23,4-Teiler. Ihm folgten die beiden Vorstände Benjamin Dolp (26,3) und Christian Spöttl (113,7) auf den Plätzen zwei und drei.

Ein Schütze hält dem Verein seit 70 Jahren die Treue

Der Jugendpokal ging verdient an Lars Keppeler, der mit 95 Ringen eine herausragende Leistung zeigte. Die Wanderpokale für die meisten Erstplatzierungen wurden in der Jugendklasse an Lars Keppeler und in der Schützenklasse an Stefan Peter verliehen. Ein besonderes Highlight war die Geburtstagsscheibe von Ulrich Peter, die zu Ehren seines 60. Geburtstags mit einem 60-Teiler ausgeschossen wurde. Benjamin Müller (60,2) hatte hier das beste Ergebnis.

Neben der Proklamation der neuen Schützenkönige war der Abend auch ein besonderer Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren. Josef Bihler und Andreas Mayer wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine beachtliche 50-jährige Vereinszugehörigkeit können Helmut Spöttl, Johann Wachter, Wilhelm Seitz und Hermann Zitzler vorweisen. Jakob Wöhrle erhielt eine besondere Ehrung für seine 70-jährige Treue zum Verein. Zudem wurden Stefan Peter und Christoph Keppeler für ihre langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft mit der Verdienstnadel des Vereins ausgezeichnet. Christoph Keppeler erhielt darüber hinaus eine Urkunde für seinen ersten Platz bei der Gaumeisterschaft im Gau Türkheim in der Klasse Herren II mit dem Luftgewehr.