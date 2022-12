Ramminger Schützen feiern mit einem Jubiläumsschießen

Die SG 1882 Rammingen feiert ihren 140. Geburtstag mit einem dreitägigen Schießen.Dabei darf sich eine Jungschützin über einen perfekten Einstand freuen.

Seit 140 Jahren besteht die Schützengesellschaft Rammingen. Nun feierten die Ramminger Schützen ihren Geburtstag mit einem Marathon-Schießen. Dabei stachen ein Schütze und eine Nachwuchsschützin heraus.

Drei Tage lang dauerte das Jubiläumsschießen der SG 1882 Rammingen. 75 Schützinnen und Schützen gingen an den Schießstand, darunter 24 Jungschützen. Es wurden dabei 8000 Schuss abgegeben. Gewinner auf der Jubiläumsscheibe war Jonas Scharpf mit einem 13,6-Teiler in der Schützenklasse. Auf Rang zwei folgte Tobias Schmid (15,47-Teiler), Dritter wurde Johann Reitenberger (16,42-Teiler). Vierter wurde Ludwig Reiber (16,66-Teiler), Fünfter wurde Jürgen Schindele (18,68-Teiler).

Neuling gewinnt bei den Jungschützen

Bei den Jungschützen gewann ein neues Gesicht: Magdalena Rauscher war er kürzlich in den Verein eingetreten und holte sich nun mit einem 26,63-Teiler den Sieg. Ihr folgten auf den weiteren Plätzen Vincent Kerler (51,38-Teiler), Theresa Böckh (53,94-Teiler), Kilian Kirschner (54,35-Teiler) und Romeo Warmuth (60,32-Teiler).

Die besten Ringschützen (von links) Vincent Kerler, Magdalena Rauscher und Jonas Scharpf. Foto: Engelbert Degenhart

Da nur ein Jubiläumspreisschießen ausgerufen war, überreichte Schützenmeister Josef Blum den besten Ringschützen einen Ehrenpokal. Auch hier dominierte Jonas Scharpf in der Schützenklasse und gewann diese mit 99 Ringen. Auch in der Schülerklasse gab es den Doppelsieg: Magdalena Rauscher gewann hier mit ihren 84 Ringen. In der Jugendklasse hieß der Sieger Vincent Kerler, der sich mit 89 Ringen gegen die Konkurrenz durchsetzte. (mz)

