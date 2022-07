Schützen von Hubertus Bronnen sammeln bayerische Titel

Bei den bayerischen Meisterschaften holt allein Erich Huber sechs Goldmedaillen.

Der Schützenverein Hubertus Bronnen vertrat den Gau Mindelheim auf der bayerischen Meisterschaft einmal mehr würdig: Die Seriensieger Erich Huber, Michael Dreher, Jürgen Herde und Manfred Baur standen in München gleich mehrmals auf dem Siegerpodest.

Im Einzel waren die Schützen von Hubertus Bronnen erfolgreich. Erich Huber gewann den Titel mit dem Luftgewehr, dem Zimmerstutzen und der Armbrust (10 m und 30 m) in der Seniorenklasse. In der internationalen Armbrustklasse holte er Silber. Eine weitere Silbermedaille ging im Einzel an Jürgen Herde in der Disziplin Kleinkaliber Dreistellung 3 x 20. Hinzu kamen noch fünf Bronzemedaillen im Einzel für Michael Dreher (Luftgewehr und Zimmerstutzen), Jürgen Herde (Zimmerstutzen und Kleinkaliber 100 Meter) und Erich Huber (Kleinkaliber Dreistellung 3 x 20).

In der Mannschaftswertung kamen für die Schützen von Hubertus Bronnen weitere Top-Platzierungen hinzu. So holte das Luftgewehr-Trio um Erich Huber, Michael Dreher und Manfred Baur ebenso die Goldmedaille wie die Zimmerstutzen-Mannschaft um Erich Huber Michael Dreher und Jürgen Herde.