Schützengau Mindelheim blickt auf guten Rundenwettkampf zurück

Plus Zum Ende des Rundenwettkampfes im Schützengau Mindelheim gibt es lobende Worte vom Wettkampfleiter. Nun drücken vor allem zwei Vereine dem Gauoberligameister die Daumen.

Der Rundenwettkampf im Schützengau Mindelheim ist zu Ende – und hat eine Reihe Auf- und Absteiger hervorgebracht. Und manch ein Verein muss noch abwarten.