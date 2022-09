Unterallgäuer zielen gut bei der deutschen Meisterschaft

Unterallgäuer Schützen holten Top-Ergebnisse bei der deutschen Meisterschaft.

Die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer von Erich Huber. Der Seniorenschütze aus Memmingerberg ist jedoch nicht nur ein Sportschütze, der an nahezu jeder überregionalen Meisterschaft teilnimmt, sondern auch ein echter Medaillensammler. Das bewies er nun wieder bei den deutschen Meisterschaften.

Egal, ob im Einzel oder mit der Mannschaft – Huber sammelte wieder einige Titel in der Seniorenklasse. Dabei profitierte er bei den Wettkämpfen mit der Armbrust von seiner intensiven Vorbereitung für die Armbrust-WM. Weil diese letztlich abgesagt wurde, war die Motivation bei der deutschen Meisterschaft bei Huber umso größer. Das Ergebnis: Über die 10-Meter-Distanz holte Huber den deutschen Meistertitel. Dagegen konnte er über die 30 Meter nicht an seinen Vorjahreserfolg anknüpfen, hier wurde er nur Achter.

Es folgen noch zwei Mannschaftsmedaillen mit Hubertus Bronnen

Mit dem Zimmerstutzen, mit dem Huber bereits bei der bayerischen Meisterschaft ein Rekordergebnis erzielte, war ihm auch bei der deutschen Meisterschaft der Titel nicht zu nehmen. In der Teamwertung holte Huber mit Michael Dreher und Jürgen Herde für Hubertus Bronnen zusätzlich die Silbermedaille. Den Medaillensatz komplett machte Huber mit dem Gewinn der Bronzemedaille mit Hubertus Bronnen (mit Michael Dreher und Manfred Baur) im Luftgewehr-Teamwettbewerb.

Auch andere Schützen aus dem Unterallgäu bewiesen ihr Können bei den deutschen Meisterschaften. So qualifizierte sich Juniorenschützin Sarah Paul (SV Erkheim) mit der Luftpistole für das Finale der besten acht, wo sie letztlich Fünfte wurde. Alisa Zirfaß aus Lachen zeigte beim ersten Teil im Kleinkaliber-Wettkampf 3x40 eine starke Leistung und belegte zwischenzeitlich Rang sieben. Im zweiten Teil reichte es nicht mehr für ein solch starkes Ergebnis, am Ende belegte sie mit 577 Ringen Rang 23. Juniorenschütze Manuel Gegler (SV Maria Steinbach) war mit dem Luftgewehr auf Erfolgskurs und schrammte als Fünfter nur knapp am Siegerpodest vorbei.

Die Luftgewehr-Mannschaft von Adler Breitenbrunn um Irmgard Fleschhut, Ulrike Müller und Monika Horber belegte in der Damenklasse III mit 1171,2 Ringen ebenfalls einen beachtlichen fünften Platz.

Weitere Ergebnisse von Unterallgäuer Schützen:

Bernhard Fendt (KK-Liegend) 4. Platz, Jürgen Herde (Zimmerstutzen) 4. Platz, Erich Huber (Kleinkaliber Dreistellung) 4. Platz, Jürgen Herde (Kleinkaliber Dreistellung) 5. Platz, Jürgen Herde (Kleinkalibergewehr 100 Meter) 6. Platz, Simon Schormeier (Armbrust 10 Meter) 10. Platz, Peter Prior (Revolver 357.Magn.) 11. Platz, Torsten Kluge (Pistole 25 Meter) 13. Platz, Peter Prior (Revolver 44. Magn.) 16. Platz. (mz)