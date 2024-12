Unterkammlacher Schützen bei Pokalschießen erfolgreich

244 Schützinnen und Schützen traten zum 53. Pokalschießen der Günz-Kammel-Pokalgemeinschaft an den Schießstand des Schützenvereins Frohsinn Unterkammlach. Der Ausrichterverein nutzte dabei seinen Heimvorteil bestens.

Denn auf der Festscheibe gelang Unterkammlach eine kleine Sensation, was Vorsitzender Dieter Neff besonders freute. Denn die ersten drei Plätze wurden von Frohsinn-Schützen belegt. Julian Freiberger gewann den Wettbewerb mit einem 5,9-Teiler. Auf den zweiten Platz kam Johann Ferstl mit einem 7,1-Teiler, gefolgt von Tobias Leichtle mit einem 8,9-Teiler. Der Sieger durfte sich über 500 Euro freuen. „Insgesamt wurden 170 Preise vergeben, die von vielen Firmen und Gönnern aus der Umgebung gesponsert wurden“, berichtet Schriftführerin Daniela Seitz, die sich gleichzeitig bei allen herzlich bedankte.

Mit großem Ehrgeiz starteten alle Vereine in die Mannschaftswettbewerbe. In der Jugend holte sich der SV Edelweiß Arlesried den Sieg vor Gastgeber Frohsinn Unterkammlach. Bei den Damen waren die Unterkammlacher Schützinnen ganz vorn und auch in der Altersklasse holten die Gastgeber den Pokal zurück nach Unterkammlach. In der Schützenklasse trug der Schützenverein Edelweiß Arlesried den Sieg davon. Auch hier wurde der SV Frohsinn Unterkammlach Zweiter, gefolgt vom SV Erkheim auf Rang drei. Bei der Luftpistole siegte unangefochten der SV Erkheim vor Frohsinn Unterkammlach und Eichenlaub Daxberg.

Zum Abschluss des Pokalschießens fanden vier Finalwettkämpfe statt. Dabei gingen die acht besten Einzelschützen der Mannschaftswertung an den Start. Die Unterkammlacher konnten hier zwei Heimsiege feiern: Amelie Leichtle gewann mit 91,8 Ringe die Jugendklasse, Anton Diepolder mit 95,9 Ringen die Altersklasse. Weitere Gewinner waren Tim Janusch (Eichenlaub Daxberg) mit 101,0 Ringe in der Schützen- und Damenklasse und Alexander Häring (SV Erkheim) mit 96,6 Ringen mit der Luftpistole.