Vöhringer Schützen verlieren Gold, gewinnen aber Silber

Das letzte Duell einer Saison zu verlieren, ist grundsätzlich bitter. Dass die Schützinnen des SV Pfeil Vöhringen nach dem 1:3 gegen die SSG Kevelaer im Finale um die deutsche Bundesliga-Meisterschaft zunächst enttäuscht waren, ist verständlich. Doch schon kurz nach dem entscheidenden Duell war der Stolz zurück.