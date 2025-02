Der Schützengau Mindelheim beendet seinen Rundenwettkampf

Der Rundenwettkampf im Schützengau Mindelheim ist beendet. Die Auf- und Absteiger stehen allerdings noch nicht ganz fest. Das hat mit dem Aufstieg in die Bezirksliga zu tun.

In der Luftgewehr-Gauoberliga stand am Ende der Schützenverein Heiterkeit Unteregg ganz oben. Die Unteregger Mannschaft um ihre Topschützin Lisa Wißmiller (382,10 Ringe im Schnitt) wird damit am Aufstiegswettkampf zur Bezirksliga teilnehmen. Dieser gestaltet sich in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor. Denn statt an einem zentralen Ort die Aufsteiger im Wettkampf auszuschießen oder über die im Rundenwettkampf erzielten Ringzahlen zu ermitteln, soll es in diesem Jahr ein Duell mit einem Nachbargau geben.

Luftgewehrschützen aus Unteregg kämpfen um den Aufstieg

Die Unteregger werden somit gegen den Sieger der Gauoberliga Babenhausen antreten. Dabei ist jedoch nicht gewährleistet, dass ein Erfolg hier den Aufstieg bedeutet. Vielmehr entscheidet dann die in diesem Duell erzielte Ringzahl. So kann es sein, dass sogar der Verlierer aufsteigen kann, sofern seine Ringzahl höher ist als die eines anderen Siegers. Bei den Luftpistolenschützen hat sich das Team von Edelweiß Salgen in der Gauoberliga durchgesetzt und wird nun um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen.

Icon Vergrößern Die Luftgewehrmannschaft von Heiterkeit Untereg kämpft um den Aufstieg zur Bezirksliga (von links): Tobias Rothfelder, Carina Wiedemann, Lisa Wißmiller und Tobias Hummel. Foto: Tobias Rothfelder Icon Schließen Schließen Die Luftgewehrmannschaft von Heiterkeit Untereg kämpft um den Aufstieg zur Bezirksliga (von links): Tobias Rothfelder, Carina Wiedemann, Lisa Wißmiller und Tobias Hummel. Foto: Tobias Rothfelder

„Der Aufstiegskampf zur Bezirksliga findet dezentral in den einzelnen Gauen statt. Deshalb müssen alle Aspiranten bis zur Bekanntgabe Mitte Mai warten. Erst dann können endgültig die Aufstiegsfeiern gestartet werden“, erklärt Rundenwettkampfleiter Joachim Wiedemann.

26 Vereine mit 575 Schützen und Schützinnen nehmen teil

Insgesamt nahmen 26 Schützenvereine mit mindestens einer Mannschaft am Rundenwettkampf teil. In Summe standen dabei laut Wiedemann 575 Schützinnen und Schützen am Schießstand (379 offene Klasse Luftgewehr, 96 Luftpistolenklasse, 100 Jugendklasse).

Icon Vergrößern Die Jugendmannschaft von Adler Breitenbrunn gewann den Rundenwettkampf in der Gauoberliga: (von links) Jugendleiter Albert Rogg, Andreas Baur, Patricia Ammann, Amelie Vögele, Ramona Heiß und Juliana Mayr. Foto: Andrea Rogg Icon Schließen Schließen Die Jugendmannschaft von Adler Breitenbrunn gewann den Rundenwettkampf in der Gauoberliga: (von links) Jugendleiter Albert Rogg, Andreas Baur, Patricia Ammann, Amelie Vögele, Ramona Heiß und Juliana Mayr. Foto: Andrea Rogg

Die besten Schützen in der offenen Klasse mit dem Luftgewehr waren Thomas Schmid (SV Egelhofen) mit 383,40 Ringen im Schnitt, Theresa Wengler (Enzian Hausen/382,44 Ringe) und Lisa Wißmiller (Heiterkeit Unteregg/382,10 Ringe). Die besten drei Schützen mit der Luftpistole waren Josef Scholz (Edelweiß Salgen/365,40 Ringe), Benhard Lutz (Edelweiß Salgen/365,33 Ringe) und Michael Dreher (Diana Stetten/362,80 Ringe). Bei den Nachwuchsschützen erzielten Julia Gallert (Kgl. priv. SG Dirlewang/280,89 Ringe), Timon Hofmann (SG Unterrieden/279,83 Ringe) und Sabrina Leinauer (Boschhorn Loppenhausen/277,60 Ringe) die besten Ergebnisse.

„Leider haben wieder mehrere Mannschaften die Ergebnismeldung nicht rechtzeitig durchgeführt. Dadurch waren wir wieder gezwungen, Punkte abzuziehen“, so Wiedemanns Resümee zu einem ansonsten fairen und reibungslosen Rundenwettkampf im Gau Mindelheim.

Die Auf- und Absteiger im Überblick:

Luftgewehr (Offene Klasse)

Gauoberliga Heiterkeit Unteregg (Aufstiegskampf Bezirksliga), SG Apfeltrach (Absteiger)

Gauliga Frohsinn Mindelau II (Aufsteiger), Enzian Hausen (Absteiger)

A-Klasse Süd Kgl. priv. SG Dirlewang II (Aufsteiger), Heiterkeit Unteregg II (Absteiger)

A-Klasse Nord SV Bedernau (steigt nur auf, wenn Unteregg in die Bezirksliga aufsteigt), Adler Breitenbrunn III (Absteiger)

B-Klasse Süd Frohsinn Mindelau III (steigt nur auf, wenn Unteregg in die Bezirksliga aufsteigt), Kgl. priv. FSG Mindelheim (Absteiger)

B-Klasse Mitte Frohsinn Schöneberg (Aufsteiger), SV Westernach (Absteiger)

B-Klasse Nord Edelweiß Salgen III (Aufsteiger), Hubertus Bronnen IV (Absteiger)

C-Klasse Süd Hochfürst Erisried (Aufsteiger), SG Unterrieden (Absteiger)

C-Klasse Mitte SV Egeholfen II (Aufsteiger), Hubertus Bronnen V (Absteiger)

C-Klasse Nord SSV Weilbach II (Aufsteiger), Hubertus Oberrieden IV (Absteiger)

D-Klasse Süd Hochfürst Erisried II (Aufsteiger)

D-Klasse Nord Hubertus Oberrieden III (Aufsteiger)

Luftpistole

Gauoberliga Edelweiß Salgen (Aufstiegskampf zur Bezirksliga), Kgl. priv. SG Dirlewang (Absteiger)

Gauliga Süd Frohsinn Bayersried (steigt nur auf, wenn Salgen aufsteigt und Pfaffenhausen in der Bezirksliga bleibt)

Gauliga Nord Boschhorn Loppenhausen (Aufsteiger)

Jugend

Gauoberliga Boschhorn Loppenhausen (Meister), Hubertus Oberrieden (Absteiger)

Gauliga Süd Heideröslein Oberegg (Aufsteiger)

Gauliga Nord Adler Breitenbrunn II (Aufsteiger)