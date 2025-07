Schützengau Mindelheim: Vorstandsteam bleibt zusammen

Einen kleinen Erfolg konnte 1. Gauschützenmeister Ludwig Stedele an diesem Abend in Hasberg für den Schützengau Mindelheim reklamieren: Bei den Neuwahlen des Gauvorstands wurden nicht nur alle bisherigen Funktionäre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, sondern auch noch ein bislang vakanter Posten neu besetzt werden.

Verena Lampert übernimmt in Zukunft das Amt der 1. Gauschriftführerin. Auch sie wurde auf der Generalversammlung in Hasberg von den anwesenden Vertretern von 32 Schützenvereinen einstimmig gewählt. Damit führt nun ein zehnköpfiges Gremium den Gau in den kommenden drei Jahren. „Bei mir werden es die letzten drei Jahre sein“, kündigte 1. Gauschützenmeister Ludwig Stedele an. Gleiches gaben sein Stellvertreter Albert Preißinger sowie 2. Jugendleiter Albert Rogg bekannt.

Gauschützenmeister Stedele kritisiert die Beitragserhöhung des BSSB

Sportlich sei das vergangene Jahr gut gewesen, so Stedele in seinem Rückblick: Ein bestens organisiertes und mit über 1000 Teilnehmern gut besuchtes Gauschießen in Bronnen, ein ordentlicher Rundenwettkampf auf Gau- und Bezirksebene sowie überregionale Erfolge einzelner Schützen kann der Gau Mindelheim vorweisen. So kommt die amtierende Bezirks-Jugendschützenkönigin Patricia Fischer aus Erisried. Die Vize-Schützenkönigin auf Bezirksebene heißt Daniela Böhm-Dreher und kommt aus Stetten. Sie verpasste nur aufgrund des schlechteren Deckblatts den Königstitel.

Weniger zum Spaßen fand Stedele die Beitragserhöhung seitens des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB). Angesichts von „7,2 Millionen Euro guthaben und 16 Millionen Eigenkapital“ (Stedele) habe er beim Schützentag dagegen gestimmt. Mit ihm „leider nur drei andere Funktionäre“ (Stedele), sodass die Erhöhung von 1,50 Euro angenommen wurde. Dies werde aber nicht die Letzte sein. „Der Deutsche Schützenbund will 2027 die Beiträge ebenfalls um 1,50 Euro erhöhen“, so Stedele. Der BSSB habe seine Zustimmung bereits signalisiert.

Zahlreiche Schützen werden geehrt

Der Gau Mindelheim stehe finanziell gesund da, auch wenn er im vergangenen Jahr einen kleinen Verlust verbuchen musste. Insgesamt zähle der Gau aktuell 4119 Mitglieder, einige von ihnen wurden anschließend von Stedele und der stellvertretenden Präsidentin des Schützenbezirks Schwaben, Martina Steck, geehrt:

Treue Mitarbeit (Bezirk Schwaben) Eva Klughammer, Kai Holzheu, Harald Schmid (alle Köngetried-Saulengrain)

In Anerkennung (BBSB) Bernhard Wurm (Schöneberg), Franz Knauer (Köngetried-Saulengrain)

Silberne Verdienstnadel (Bezirk Schwaben) Ulrike Müller (Salgen)

Goldene Ehrennadel (BSSB) Albert Egg (Bedernau), Wolfgang Krumm (Dirlewang), Herbert Frei (Loppenhausen)

Goldene Ehrennadel (DSB) Andreas Huber (Egelhofen)

Silberne Gau-Ehrennadel Reinhard Hörmann, Winfried Bräckle (beide Oberegg)

Bronzenes Böllerabzeichen (Bezirk Schwaben) Franziska Schuhmann, Jakob Schwarzenbacher (beide Nassenbeuren)

Silbernes Böllerabzeichen (Bezirk Schwaben) Werner Schmid, Thomas Schmid (beide Nassenbeuren)

Goldenes Böllerabzeichen (Bezirk Schwaben) Johannes Schärtel, Holger Tyralla (beide Nassenbeuren)

Schließlich stellte der Schützenverein Egelhofen noch sein Programm für das anstehende Gauschießen anlässlich seines 90-jährigen Bestehens vor. Zusammen mit dem Sportverein Egelhofen werde dies im Mai veranstaltet, so Vorsitzender Andreas Huber. Der Schießbetrieb findet vom 9. bis 23. Mai in der Festhalle am westlichen Ortsausgang Egelhofens in Richtung Oberrieden statt. 36 Schießstände stehen dafür zur Verfügung. Das Finalschießen findet am 25. Mai statt. Gefeiert wird dann vom 29. Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag) bis einschließlich 1. Juni, an dem dann auch die Preisverteilung stattfindet.