Eine königliche Premiere in Unterrieden

Dreimal war Joachim Ruf schon Regent der Unterrieder Schützen. Nun folgt der vierte Streich – allerdings mit einem großen Unterschied.

Seine ruhige Hand hat ihm bereits drei Königstitel in seiner Schützenkarriere eingebracht, doch nun hat Joachim Ruf noch einen drauf gesetzt: Beim Königsschießen der Schützengesellschaft Unterrieden gewann er seinen vierten Titel, diesmal allerdings mit der Luftpistole.

Bei der Königsproklamation der SG Unterrieden führte der Weg zum Königstitel einmal mehr über Joachim Ruf. Diesmal war der Top-Schütze allerdings mit der Luftpistole angetreten – und erzielte einen 12,94-Teiler. Da in Unterrieden kein eigener Pistolenkönig ausgeschossen wird, wurde dieses Ergebnis, um es mit den Ergebnissen der Gewehrschützen vergleichen zu können, durch den Wert 3,2 geteilt. Somit stand am Ende ein 4,04-Teiler zu Buche – und Ruf an erster Stelle in der Ergebnisliste. Somit hatte die Schützengesellschaft Unterrieden ihren ersten Pistolenkönig der Vereinsgeschichte. Auf Rang zwei folgte Albert Graf mit einem 5,37-Teiler. Dritter wurde Joachim Wiedemann, der einen 10,65-Teiler aufwies.

Bei den Nachwuchsschützen war erneut Timon Hofmann am zielsichersten. Sein 28,62-Teiler brachte ihm hier die Königswürde ein, was zugleich die Titelverteidigung bedeutete. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Katja Zuchtriegel (54,24-Teiler) und Lina Schmid (63,05-Teiler).

Insgesamt hatten am Königsschießen in Unterrieden an neun Schießstagen zahlreiche Schützinnen und Schützen teilgenommen. Neben den Talerketten für die neuen Schützenkönige wurden auch weitere Preise vergeben: So ging der Wanderpokal in diesem Jahr an Dominik Grund, der einen 10,19-Teiler erzielt hatte. Auf der Meisterscheibe setzte sich Magdalena Wohlhaupter mit 99 Ringen an die Spitze. (axe)

Die weiteren Ergebnisse:

Pokal 1. Dominik Grund (10,19-Teiler), 2. Sofia Schuster (16,83), 3. Joachim Ruf (22,01) Punktscheibe 1. Joachim Wiedemann (11,61-Teiler), 2. Johannes Mayer (14,61), 3. Albert Graf (26,95) Meisterscheibe Offene Klasse 1. Magdalena Wohlhaupter (99 Ringe), 2. Joachim Wiedemann (98), 3. Stefan Wilhelm (98) Jugend 1. Timon Hofmann (96 Ringe), 2. Julius Freiding (80 ), 3. Aileen Horber (79) Pistole 1. Albert Graf (94 Ringe), 2. Franz Schmid jun. (86), 3. Joachim Ruf (77).