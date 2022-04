Schützenkönige

Erfolgreiche Premiere eines Pfaffenhauser Jungschützen

In Pfaffenhausen nimmt Leonhard Bendel erstmals am Königsschießen teil – und darf gleich in die Talerkette schlüpfen. Der Verein stellt sich in einem Bereich neu auf.

Nach einem Jahr Zwangspause konnten die Pfaffenhauser Schützen nun wieder ihre neuen Schützenkönige küren. Im Rahmen der Generalversammlung wurden die neuen Regenten proklamiert. Außerdem standen Neuwahlen an. Mit einem 27,4-Teiler erzielte Tobias Thiel, der zum ersten Mal in der Schützenklasse antrat, das beste Blatt’l mit dem Luftgewehr und durfte die Schützenkette von seinem Vater Reinhard übernehmen. Gefolgt wurde er von Peter Morath (31,6-Teiler) und Erich Götz (75,3-Teiler). Bei den Luftpistolenschützen gelang es Klaus Fischer, nach fünf Jahren, erneut mit einem 20,0-Teiler die Talerkette zu ergattern. Ihm folgten Daniel Esper (94-Teiler) und Reinhard Thiel (102-Teiler). Bei der Schützenjugend gewann Leonhard Bendel bei seinem ersten Königsschießen überhaupt. Er wurde mit einem 144-Teiler Jungschützenkönig. Zweite wurde Viola Marz (161-Teiler), dicht gefolgt von Hannah Albes (164-Teiler). Mehrere langjährige Mitglieder werden geehrt Auf der Generalversammlung wurden außerdem mehrere langjährige Schützen und Schützinnen für ihre Mitgliedschaft im Verein und im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) geehrt: Angelika Schindler (40 Jahre BSSB), Reinhard Osterrieder sowie Wolfram Osterrieder (40 Jahre BSSB und Verein), Franz Meixner (50 Jahre BSSB), Rosmarie Hölzle (50 Jahre BSSB und Verein), Gerhard Schedel (50 Jahre BSSB und Verein), Hans Schmid (50 Jahre BSSB und Verein). Auch Franz Renftle, dem vor Kurzem verstorbene Bürgermeister von Pfaffenhausen, hätte eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft übergeben werden sollen. Führungsspitze des Vereins bleibt zusammen Bei den Neuwahlen wurde Klaus Fischer in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ebenfalls weiter im Vorstand sitzen Andreas Schiebel (stv. Vorsitzender), Peter Morath (Kassierer) und Helmut Moser (Schriftführer). Der Bereich Sport wurde dagegen komplett neu aufgestellt. Neuer Sportleiter ist Reinhard Thiel. Tim Albes wurde nun auch offiziell zum 1. Jugendleiter gewählt. Er hatte sich zusammen mit Thiel schon zuvor intensiv um die Nachwuchsschützen gekümmert. Weitere Stellvertreter und Beisitzer sind Daniel Esper (stv. Jugendleiter), Tobias Thiel (stv. Sportleiter), Angelika Schindler und Erich Götz (beide Beisitzer). (mz)

