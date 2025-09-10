Jubiläum: In Erisried wird seit 75 Jahren geschossen

Eine „rege Aussprache“ habe es am 1. Dezember 1950 unter 25 schießsportbegeisterten Dorfbewohnern Erisrieds gegeben. So erzählt es die Chronik des örtlichen Schützenvereins, der an jenem 1. Dezember gegründet wurde und seitdem den Namen „Hochfürst Erisried“ trägt. In diesem Jahr feiern die Erisrieder ihr 75-jähriges Bestehen.

Und feiern, das können sie in Erisried. Nur ein halbes Jahr nach der Vereinsgründung richteten die Erisrieder Schützen ein großes Waldfest mit Preisschießen auf dem Hochfirst aus. Knapp 100 Schützen und rund 500 Gäste kamen und spülten dem noch jungen Verein so viel Geld in die Kasse, dass sogleich ein zweites Luftgewehr angeschafft werden konnte.

Ein Stettener wird erster Schützenkönig in Erisried

Geführt wurde der Schützenverein in den ersten Jahren von Schützenmeister Josef Jäger, der dieses Amt von der Gründung bis 1959 innehatte. 1952 wurde erstmals ein Königsschießen ausgetragen, an dessen Ende Fritz Dreher aus Stetten die nagelneue Königskette tragen durfte. 1956 weihten die Erisrieder Schützen ihre neue Fahne feierlich ein, zum Festzug kamen 17 Vereine, drei Musikkapellen und insgesamt rund 3000 Gäste. Auch sportlich machte Hochfürst Erisried Schlagzeilen: 1962 stellte der Verein mit dem erst 14-jährigen Josef Berchtold den jüngsten Schützenkönig im Landkreis Mindelheim.

Die neue Vereinsfahne des Schützenvereins wird am Festsonntag feierlich geweiht. Foto: Schützenverein Erisried

Geschossen wurde in Erisried übrigens fast 30 Jahre im Gasthaus Huber. Als die Gaststätte 1979 ihre Pforten schloss, mussten auch die Schützen umziehen – und fanden im alten Pfarrhofstadel eine neue Bleibe. Der Auszug aus dem Gasthaus Huber wurde auf Erisrieder Manier begangen – mit einem großen Fest. Unter anderem gab es eine Wette: Ein Bulldog mit 35 PS trat im „Tauziehen“ gegen 35 Erisrieder Mannsbilder an, die diesen Wettkampf auch gewannen.

Hochfürst Erisried feiert mit einem dreitägigen Programm

Dementsprechend wird auch das 75-jährige Bestehen des Vereins ordentlich gefeiert. Vom 12. bis 14. September findet das Schützenfest in Erisried statt. Am Freitagabend sorgt DJ Grandmaster in der Festhalle (Firma Schuster) für Stimmung, am Samstagabend wird es rockig mit der Band Mixtape. Der Sonntag beginnt mit einem Kirchenzug um 9.30 Uhr, im Festgottesdienst wird dann die für rund 7500 Euro restaurierte Fahne geweiht. Im Anschluss klingt das Fest mit Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen aus.

Die Erisrieder Schützenkönige in diesen Jahr (von links): Bezirksjugendschützenkönigin Patricia Fischer, Schützenkönig Günther Leinsle und Jugendschützenkönigin Jasmin Tiefenthaler. Foto: Schützenverein Erisried

Mitfeiern werden dann auch Reinhard Huber, seit 2018 als Vorsitzender und Schützenmeister, sein Stellvertreter Manfred Mayr und rund 120 weitere Vereinsmitglieder. Das älteste Mitglied ist Michael Miller. Der 92-Jährige ist zudem das letzte noch lebende Gründungsmitglied des Vereins. Mit Patricia Fischer stellt der Schützenverein Erisried heuer erstmals die Schützenkönigin der Bezirksjugend. Damit darf Fischer beim Umzug des Münchner Oktoberfests mitlaufen.

Die ehemaligen Vorsitzenden des Vereins: (hinten von links) Johann Keppeler, Michael Sirch, Reinhard Huber (aktueller Vorsitzender), Gerhard Keppeler, Josef Hartmann, (vorne von links) Josef Ripfel, Anton Kornes, Michael Miller (Gründungsmitglied) und Josef Berchtold. Foto: Schützenverein Erisried

„Was uns ausmacht, ist nicht nur der sportliche Ehrgeiz, sondern die Gemeinschaft, die über Generationen hinweg trägt“, sagt Reinhard Huber. „Wenn man sieht, wie unsere Jugendlichen mit Begeisterung dabei sind, und unsere Senioren mit Stolz zurückblicken, weiß man: Dieser Verein lebt.“

Der aktuelle Vorstand des Schützenvereins Hochfürst Erisried: (hinten von links) Manfred Mayer (2. Schützenmeister), Anton Berchtold (Sportleiter), Reinhard Huber (1. Schützenmeister), Ulrich Hafner (3. Beisitzer), Johann Keppeler (2. Beisitzer), Wolfgang Heiler (Jugendsportleiter), (vorne von links) Carina Sirch (1. Beisitzerin), Melissa Sirch (1. Schriftführerin), Marina Hafner (2. Schriftführerin), Ilona Plato (2. Schatzmeisterin). Es fehlt Christian Hofmann (1. Schatzmeister). Foto: Schützenverein Erisried