Erfolgreiches Wochenende: TSV Bad Wörishofen räumt bei Schwimmwettbewerben ab

Es war ein feucht-fröhliches Wochenende für den Schwimmnachwuchs des TSV Bad Wörishofen - im wahrsten Wortsinn. Denn die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer waren gleich bei zwei Wettkämpfen am Start: beim Einladungsschwimmen des WSV Bad Tölz und beim Kükenschwimmen in Memmingen.

Im oberbayerischen Bad Tölz verglich sich die zehnköpfige Mannschaft des TSV Bad Wörishofen mit Vereinen, die sonst eher selten in Schwaben anzutreffen waren. Den Anfang machte Ida Gebler (Jg. 2011). Sie schwamm über 200 m Freistil auf den dritten Platz. Ebenso gewann Emma Schweitzer (Jg. 2010) Bronze und glänzte mit neuen persönlichen Bestzeiten. Der 13-jährige Elias Sontheimer gewann vier Silbermedaillen: „Das lief echt super und das Wasser fühlte sich auch echt schnell an“, sagte der Medaillensammler. Peter Duschek (AK 55) bewies erneut, wie fit er ist und schwamm über 50 m Freistil, 100 m Freistil und 50 m Rücken in die Top-10. Das Highlight des Wettkampfes waren die Staffelwettkämpfe. Hierbei stellte das Team drei Mannschaften bei zwei Wettkämpfen. Über die 4 x 50 m Lagen schwamm die zweite Mannschaft mit Duschek, Gebler, Tröber und Sontheimer auf Platz 13. Die erste Mannschaft mit Scholz, Miller, Krutii und Petrashchuck schrammte am Podest vorbei und wurde Vierte. Im zweiten Staffelwettbewerb über 6 x 50 m Freistil belegte die junge Mannschaft den fünften Platz.

Das Trio Paula Scholz, Paula Jünger und Sophia Miller (alle Jg. 2010) sammelten insgesamt gleich sieben Medaillen und stellten wiederum unter Beweis, wofür sich Trainingsfleiß lohnt. Am erfolgreichsten waren Mia Tröber (Jg. 2009), Dmytro Petrashchuck (Jg. 2007) und Illia Krutii (Jg. 2009), denn alle drei gewannen die Punktbeste-Leistung im jeweiligen Jahrgang. Tröber gewann mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille und einem vierten Platz den Pokal. Der 17-jährige Petrashchuck holte über alle fünf Strecken Gold und Illia Krutii wurde dreimal Erster und zweimal Zweiter. Nach einem erfolgreichen Tag ging es mit insgesamt 27 Medaillen und drei Pokalen nach Hause. Die Trainerinnen Christina und Karin Nothaft waren zufrieden mit den Leistungen und sind schon gespannt, was die Schwimmsaison im neuen Jahr bringt.

Zeigten beim Kükenschwimmen in Memmingen tolle Leistungen (von links): Katharina Knöpfle, Pauline Lederle, Josephine Biechele, Mara Schmidt und Laurenz Baur. Foto: Johanna Vögele

Nur rund 15 Stunden nach Ende des Wettkampfes in Bad Tölz ging es für die Aufbau- und Nachwuchsmannschaft des TSV Bad Wörishofen zum alljährlichen Kükenschwimmen nach Memmingen für die Jahrgänge 2015 bis 2019. Josephine Biechele (Jg. 2019) war unter den jüngsten Teilnehmern und schwamm gleich bei ihrem ersten Wettkampf auf einen tollen vierten Platz. Mara Schmidt (Jg. 2017), älteste der Wörishofer Küken erschwamm sich mit tollen Zeiten in einem sehr starken Jahrgang gute Platzierungen im Mittelfeld. Katharina Knöpfle (Jg. 2017) gewann über den Start-Weit-Gleitsprung die Silbermedaille.

Pauline Lederle stand gleich viermal auf dem Treppchen: Die Sechsjährige wurde über 25 m Rücken und Kraul-Beine Dritte, über 25 m Kraul Zweite und gewann ebenso im Start-Weit-Gleitsprung Gold. Laurenz Baur, der ebenso an seinem ersten Wettkampf teilnahm und einer der Jüngsten war, zeigte sofort, was er draufhat: Er gewann viermal Silber und siegte über den Start-Weit-Gleitsprung. Am Ende gewann er sogar die Gesamtwertung. Abteilungsleiterin und Trainerin Alexandra Vögele war sichtlich zufrieden: „Den Wörishofern liegt wohl der Start-Weit-Gleitsprung im Blut. Das war wirklich spitze, was die fünf da gezeigt haben.“