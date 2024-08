Mindelheimer Schwimmer sammeln 19 schwäbische Meistertitel

Mit 13 Schwimmerinnen und Schwimmern war der TSV Mindelheim bei den schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften in Burgau vertreten. Diese zeigten starke Leistungen im Becken und garnierten diese mit bei insgesamt 57 Einzel- und zwei Staffelstarts mit 19 schwäbischen Meistertiteln sowie 14 Vizemeistertiteln und sechs dritten Plätzen.

Die größte Medaillensammlung wies Sasha Bähr (Jahrgang 1998) vor. Insgesamt neunmal stand er auf dem Treppchen, davon siebenmal auf Platz eins und zweimal auf Platz zwei. Acht Treppchenplätze gelangen Christina Nothaft (Jahrgang 2004). Sie stand siebenmal ganz oben und einmal auf Platz drei. Sowohl Nothaft als auch Bähr konnten über ihre jeweiligen Paradedisziplinen 100 m Schmetterling beziehungsweise 100 m Brust die begehrten Finalläufe der besten acht Teilnehmer erreichen und erkämpften sich hierbei einen respektablen dritten beziehungsweise vierten Platz.

Auch die jüngsten TSV-Schwimmer feiern Erfolge

Die beiden jüngsten Teilnehmer des TSV Mindelheim, Lukas Feig (Jahrgang 2015) und Jonas Seifert (Jahrgang 2014), bewiesen, dass sie ihren älteren Teamkollegen in nichts nachstehen. Feig startete unter anderem über 200 m Freistil und erkämpfte sich einen starken dritten Platz. Seifert ging über seine Lieblingslage Brust an den Start und feierte über 200 m den Meistertitel sowie über 100 m den Vizemeistertitel. Gleichzeitig qualifizierte er sich noch mit seiner 100-Meter-Zeit für die bayerischen Meisterschaften. Nach langer Abstinenz vom Schwimm- und Wettkampfsport feierte Benjamin Bähr (Jahrgang 2001) ein ordentliches Comeback. Über 50 m Brust und 50 m Rücken erreichte er trotz Trainingsdefiziten den zweiten und ersten Platz.

Mit von der Partie war auch das Geschwisterpärchen Lisa und Laura Dieser (Jahrgänge 2005 und 2009). Beide erreichten über 200 m Brust in ihrer Jahrgangswertung den ersten Platz sowie den zweiten Platz über 400 m Freistil (Laura Dieser) und 200 m Freistil (Lisa Dieser). Ihre Medaillensammlung komplettieren konnte schlussendlich Lisa Dieser noch mit zwei dritten Plätzen über 100 m Brust und 200 m Lagen. Mit jeweils einem dritten Platz konnten Lotta Günzel (Jahrgang 2005) und Gabriel Seeberger (Jahrgang 2013) über 100 m Rücken und 100 m Brust die Mindelheimer Medaillenbilanz erweitern. Lena Metzeler steuerte über 200 m Schmetterling eine Silbermedaille bei.

Der TSV Mindelheim stellt gleich zwei Staffel-Teams

Neben den Einzelstarts stellten die Mindelheimer auch eine Mannschaft über die Staffeldistanzen 4 x 100 m Lagen und 4 x 100 m Freistil. Bei beiden Strecken traten die Mindelheimer in der Besetzung Benjamin Bähr, Sasha Bähr, Christina Nothaft und Lisa Dieser an. Über die 4 x 100 m Lagen stellte der TSV Mindelheim daneben eine zweite Mannschaft in der Besetzung Franziska Fackler, Laura Dieser, Lena Metzeler und Sarah Negele. Die Bilanz konnte sich sehen lassen: Während die erste Mannschaft über beide Staffeln neue Vereinsrekorde aufstellte und über 4 x 100 m Lagen den ersten Platz und über 4 x 100 m Freistil den fünften Platz erkämpfte, landete die Nachwuchsmannschaft auf einem starken vierten Platz. Trainer Alexander Huber war mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden: „Insgesamt ist das ein schöner Saisonabschluss für uns. Insbesondere, weil wir heuer auch wieder einmal ein paar Teilnehmer zur bayerischen Meisterschaft schicken können.“