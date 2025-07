TSV Mindelheim nimmt an Triathlon teil

Sie schauen auch einmal über den Beckenrand hinaus: Sieben Schwimmer und zwei Trainer des TSV Mindelheim nahmen kürzlich zum mittlerweile dritten Mal am 25. Ammersee-Triathlon in Dießen teil.

Im vergangenen Jahr zeigten Lucas Feig bei den Schülern C (100 m Schwimmen – 2,6 km Radfahren – 400 m Laufen) sowie Anna Säuberlich und Florian Spiegl in der YounsterStaffel (200 m Schwimmen – 8 km Radfahren – 2 km Laufen) eine super Leistung.

Auch die beiden Trainer nehmen aktiv teil

Diesmal waren es gleich sieben Athleten, selbst die beiden Trainer Isabelle und Oliver Feig nahmen aktiv teil. Florian Spiegl nahm dabei im Junioren-Einzel (750 m – 20 km -5 km) teil. Daneben stellten die Mindelheimer zwei Staffeln bei den Youngstern: Lucas Feig und Sophia Mayr waren dabei die Schwimmer, Amy Metzeler und Marika Frey stiegen aufs Rad und Lena Metzeler und Anna Säuberlich gingen als Schlussläuferinnen auf die Strecke. Die beiden Trainer nahmen bei der Family&Friends-Staffel teil.

Als Trio überquerten die Youngster-Teams jeweils die Ziellinie in einer Zeit von 34:47,00 Minuten beziehungsweise 35:09,40 Minuten. Damit holte das Team um Lucas Feig, Amy Metzeler und Lena Metzeler die Bronzemedaille. Rang vier ging an das zweite Mindelheimer Team um Sophia Mayr, Marika Frey und Anna Säuberlich.

Dabei sein war alles

Im Einzelrennen schwamm Florian Spiegl (Jg. 2007) im 20,1 Grad kalten See die 750 m in 13:55,20 Minuten und stieg als Neunter aus dem Wasser. Mit dem Rad war er 37:15,90 Minuten unterwegs und lief die fünf Kilometer zum Abschluss in 29:32,60 Minuten. Die Junioren-Staffel um Isabelle Feig (Schwimmen), Sarah Negele (Rad) und Oliver Feig (Laufen) kam in 1:10,20 Stunden ins Ziel.

Die Mindelheimer waren mit ihren Leistungen zufrieden und werden auch im kommenden Jahr teilnehmen. „Ob als Einzelstarter mit allen drei Disziplinen, als Familienstaffel oder wieder als Youngster-Staffel – Hauptsache wir sind wieder dabei“, lautete das Fazit.