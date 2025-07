Sieben bayerische Meistertitel für Taekwondo-Team der SG Krumbach

Bei der bayerischen Taekwondo-Meisterschaft in Burgau gab es diesmal eine Neuerung: den Lauf zum „Bayerischen Champion“. Dabei traten die Erstplatzierten der bayerischen Meisterschaften in einem finalen Formenlauf gegeneinander an, der zuvor ausgelost wurde.

Seit vielen Jahren stehen die heimischen Talentschmieden der S.G. Krumbach, Taekwondo-Schulen Reinhold Gruber aus den Abteilungen Krumbach, Mindelheim, Babenhausen und Memmingen bayernweit herausragend da, wenn es um die Ausbildung hervorragender Taekwondo-Techniker geht.

24 Sportler der SG Krumbach gehen an den Start

Die gesamte bayerische Elite ging bei diesem Event an den Start. Insgesamt beteiligten sich 170 Kampfsportler und Kampfsportlerinnen aus 24 Vereinen an der bayerischen Meisterschaft. Das Team der SG Krumbach nahm mit 24 Sportlerinnen und Sportlern teil und konnte tolle Ergebnisse erzielen. Damit holte sich die SG Krumbach den zweiten Platz in der Vereinswertung.

Mit siebenmal Gold, dreimal Silber und siebenmal Bronze war es ein erfolgreicher Tag für den Vorsitzenden Reinhold Gruber und das Trainerteam unter der Leitung von Sandra Stenzel-Gruber des Formenbereichs der SG Krumbach. Als Kampfrichter vertrat Siegfried Sauter die SG Krumbach.

Die Erfolge können sich sehen lassen

Die sportlichen Erfolge der SG Krumbach im Überblick:

Gold Einzel: Jessica Schüttler (Schüler weiblich), Mika Kessler (Schüler männlich), Artur Knoll (Kadetten männlich); Paar: Jessica Schüttler und Felix Städele (Schüler), Tamara Toth und Julian Huber (Junioren); Team: Felix Städele, Mika Kessler, Eneas Huber (Schüler männlich), Azra Sakalli, Maya Oehler, Svenja Patterer (Kadetten weiblich), Artur Knoll, Lars Rehm, Artur Radcenko (Kadetten männlich)

Silber Family Poomsae: Izabela Schüttler mit Töchtern Emily und Jessica; Paar: Azra Sakalli und Artur Knoll (Kadetten); Team: Jessica Schüttler, Mira Sakalli, Amalia Leopold (Schüler weiblich), Emily Schüttler, Miriam Heinrich, Emma Seidel (Kadetten weiblich)

Bronze Einzel: Marlene Herbst (Schüler weiblich), Mira Sakalli (Schüler weiblich), Felix Städele (Schüler männlich), Azra Sakalli (Kadetten weiblich), Sophie Späth (Damen bis 30 Jahre); Paar: Emily Schüttler und Lars Rehm (Kadetten); Team: Marlene Herbst, Julia Maier, Anna Reiner (Kadetten weiblich). (mz)