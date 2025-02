Der SVS Türkheim behauptet sich in der Spitzengruppe

Ein kräftezehrendes Auswärts-Wochenende liegt hinter der 1. Herrenmannschaft des SVS Türkheim. Nach einer 0:3-Niederlage beim 320 Kilometer entfernten TV/DJK Hammelburg gelang am Folgetag ein wichtiger 3:1-Sieg beim FTM Schwabing.

Mit großer Motivation und Unterstützung der mitgereisten Fans trat der SVS Türkheim in Hammelburg an. Doch die starke Aufschlagsleistung der Gastgeber stellte die Annahme um Libero Patrik Pöpping sowie die beiden Außenangreifer David Pfeiffer und David Scherer vor erhebliche Herausforderungen. Letzterer wurde zwar vom gegnerischen Trainer zum besten Spieler (MVP) auf Türkheimer Seite gewählt, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.

Im Endspurt fehlte dem SVS Türkheim die Konsequenz

Türkheim lief in allen drei Sätzen ständig einem Rückstand hinterher. Trotz knapper Satzergebnisse mit 23:25 im ersten und dritten Durchgang fiel die Niederlage insgesamt deutlich aus. Insbesondere im jeweiligen Endspurt fehlte es an der letzten Konsequenz, um das Spiel noch zu drehen.

Mit müden Beinen, aber entschlossen, die Niederlage wettzumachen, trat das Team am nächsten Tag in Schwabing an. Gegen den Tabellennachbarn war ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

In Schwabing präsentieren sich die Türkheimer stabiler

Anders als am Vortag stand die Türkheimer Annahme nun stabiler, da die Aufschlagkraft der Schwabinger nicht mit der Hammelburger vergleichbar war. Zuspieler Johannes Ackermann konnte seine Angreifer variabler einsetzen, wodurch vor allem Kapitän Fabian Scherer, der nach vier schwächeren Spielen wieder zu alter Stärke fand, sein Team mit kraftvollen Angriffen führte. Auch die Außenangreifer punkteten kontinuierlich.

Die Mittelblocker Sebastian Schorer und Christian Meine präsentierten sich stark verbessert im Blockspiel. Mit souveränen Satzerfolgen (25:18, 25:20) brachte sich Türkheim in eine vielversprechende Ausgangsposition. Trotz eindringlicher Mahnungen von Trainer Robert Frey gab das Team den dritten Satz unnötig mit 22:25 an die Gastgeber ab. Doch im vierten Satz zeigte sich Türkheim wieder dominant und sicherte sich mit einem klaren 25:16 den verdienten 3:1-Erfolg.

Durch diesen Sieg steht der SVS Türkheim nun punktgleich mit Hammelburg und Herrsching auf dem dritten Tabellenplatz. Nächste Woche kommt es zum nächsten Highlight, wenn die Herrschinger nach Türkheim reisen. Das Heimspiel beginnt um 19 Uhr in der Mittelschulturnhalle. (svs)