07:13 Uhr

Gebürtiger Bad Wörishofer fährt in die Weltspitze

Für einen kurzen Moment saß Sebastian Holzmann beim WM-Rennen in Courchevel im Zielbereich sogar auf dem Stuhl des Führenden. Am Ende holte er mit Platz fünf eine Top-Platzierung.

Plus Seine frühe Kindheit verbrachte Skirennläufer Sebastian Holzmann in Bad Wörishofen. Dann zog es seine Familie ins Oberallgäu, wo die Wege zu den Skipisten kürzer sind.

Von Helmut Bader

Er war die große Überraschung im deutschen Ski-Team bei den alpinen Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel: Sebastian Holzmann, der seinen Ursprung in Bad Wörishofen hat, kam in seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, auf den auch für ihn sensationellen fünften Platz.

