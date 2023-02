Die RG Burig ist erfolgreich auf der Skipiste

Die Skirennläuferinnen und Skirennläufer der RG Burig fahren gute Platzierungen ein.Zwei von ihnen werden mit einer besonderen Nominierung belohnt.

Die Skirennläufer der RG Burig Mindelheim machen da weiter, wo sie zum Saisonauftakt aufgehört hatten: Sie fahren bei verschiedenen Wettbewerben vorne mit. Für zwei Skirennläufer gab es eine besondere Belohnung.

Beim Nachtslalom um den Reischmann-Cup sicherte sich Zoe Fischer in der Altersklasse U12 mit zwei Tagesbestzeiten den Sieg am Ideallift/Oberjoch. Zum ersten mal wurde nach dem Rennmodus „Best of Two“ gefahren: Jeder Teilnehmer darf zweimal starten, der bessere Durchgang kommt am Ende in die Wertung. Zoe Fischer gelangen zwei hervorragende Fahrten, mit jeweils Laufbestzeit deklassierte sie ihre Konkurrentinnen. Pia Lotta Holzheu (U10) und Lars Lehmann (U10) erreichten in ihren Altersklassen jeweils auf dem vierten Platz.

Moses Fischer gewinnt den Slalom der Schüler

Seiner Schwester Zoe folgte Moses Fischer beim ersten Slalom um den Lena-Weiss-Cup. Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Pistenbedingungen am Hochhäderich sicherte sich der 13-jährige Schüler nach Laufbestzeit in Durchgang eins den Tagessieg in der Altersklasse U14 vor seinen Teamkollegen aus dem Allgäu. Holly Holzheu (U14) kam auf einem sehr guten sechsten Rang. Sanni Müller (U16) belegte Platz 13. Mira Dames und Paul Zeiler wurden wegen Torfehler disqualifiziert.

Moses Fischer gewann ein Slalomrennen. Foto: Monika Burig

Beim zweiten Rennen um den Lena-Weiss-Cup einen Tag später fuhr Holly Holzheu (U14) schließlich auf das Siegertreppchen. Beim Riesenslalom am Alpinen Trainingszentrum zeigte die junge Athletin zwei beherzte Fahrten. Mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang sicherte sie sich hinter der Siegerin vom SC Oberstdorf, Magdalena Berktold, den zweiten Platz. Sanni Müller belegte Platz zehn in der Altersklasse U16. Moses Fischer schied bereits in Durchgang eins aus.

Dennoch durfte auch er sich über eine Belohnung freuen: Zusammen mit Holly Holzheu wurde Moses Fischer für den Deutschen Schülercup nominiert. (axe)

