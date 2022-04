Die RG Burig Mindelheim ist nicht zu bremsen

Auch beim Finaltag der Rennserie um den Ziener-Cup sind die Fahrer und vor allem Fahrerinnen des Mindelheimer Vereins eine Klasse für sich.

Mit der Sonne strahlten die Athleten und Athletinnen der RG Burig beim großen Finaltag der Rennserie um den Ziener-Cup im Parallelslalom um die Wette. Der Förderverein ASV Nord war Ausrichter dieses beliebten Events. Bereits im ersten Wettkampfmodus kamen die Rennläufer mit dem bestens vorbereiteten Parcours gut zurecht, jeder Fahrer musste einmal den blauen Kurs und einmal den roten Kurs gegen seinen ausgelosten Rennpartner absolvieren.

Dabei nicht zu schlagen war das Mädchentrio der RG Burig in der Altersklasse U12. Mit Holly Holzheu, Zoe Fischer und Mira Dames landeten die Freundinnen und Teamkolleginnen auf den ersten drei Plätzen. Moses Fischer fuhr in der U14 zweimal Laufbestzeit und sicherte sich souverän den Sieg in seiner Altersklasse. Sanni Müller (U14) musste sich nur Marlene Vad vom FC Benningen geschlagen geben und belegte einen hervorragenden zweiten Platz. Veronika Leinsle (SSV Markt Rettenbach) rangierte als Dritte auf dem Siegerpodest. Einen erfolgreichen Wettkampf absolvierte auch Tizian Petrich. Er erkämpfte sich mit einer beherzten zweiten Fahrt auch noch den Gesamtrang zwei in der Altersklasse U16. Marvin Radl belegte in der U18 den dritten Rang.

Beim Parallelslalom-Finale setzt sich Holly Holzheu durch

Beim großen Finale der besten acht Fahrer in der Altersklasse U10-U12 und U14-U18 ging es dann im K.o.-System um alles – und erneut durfte bei der RG Burig gejubelt werden. Am Ende kam der Rennläufer weiter, der den jeweiligen Run gewann. In der Altersklasse U10-U12 gewann Holly Holzheu das Finale gegen Zoe Fischer und Mira Dames. In der Altersklasse U14-U18 qualifizierten sich Sanni Müller und Tizian Petrich für die Finalläufe, in denen die beiden jeweils als Dritte ins Ziel kamen.

Die weiteren Ergebnisse:

U 10 (w) 4. Pia Lotta Holzheu, 7. Antonia Möntmann U 10 (m) 4. Lars Lehmann U 12 (m) 5. Philipp Möntmann, 7. Johann Högel U 14 (w) 5. Julia Möntmann, 9. Marlene Den Besten Roda U 14 (m) 10. Paul Zeiler

