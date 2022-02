Ski alpin

vor 35 Min.

Die RG Burig Mindelheim richtet zwei besondere Rennen aus

Plus Die RG Burig richtet in Balderschwang zwei spezielle Rennen aus: Slalom und Riesenslalom, deren Strecken mit Cross-Elementen aufgepeppt sind.

Von Axel Schmidt

Was tun, wenn eine normale Riesenslalom- oder Slalomstrecke „zu langweilig“ ist? Man baut noch einige sogenannte Cross-Elemente wie etwa eine Schanze ein. So geschehen kürzlich in Balderschwang, wo die RG Burig an zwei Tagen den Ziener-Kids-Cross-Cup des Bayerischen Skiverbandes (BSV) für die Jahrgänge U10 bis U12 ausrichtete. Die Starter kamen vom Allgäuer und dem Werdenfelser Skiverband. Für die ASV-Starter flossen die Ergebnisse der beiden Renntage (Riesenslalom und Slalom) zugleich in den Reischmann-Cup mit ein.

