Erfolgreiches Rennwochenende für RG Burig Mindelheim

Plus Tagessiege und Podestplätze: Die RG Burig blickt auf erfolgreiche Renntage zurück. Für die aktiven war vor allem ein Rennen etwas ganz besonderes.

Der Nachtslalom von Schladming ist legendär im Ski-Weltcup. Kein Wunder, dass auch die Nachwuchsfahrer gerne unter Flutlicht auf die Piste gehen würden. Sechs Skirennläufer und -läuferinnen der RG Burig Mindelheim durften dieses spezielle Gefühl nun in Nesselwang genießen.