Hannes Amman holt sich den bayerischen Meistertitel

Der Riesenslalom ist seine Spezialität: Hannes Amman von der RG Burig Mindelheim holte sich in dieser Disziplin den bayerischen Meistertitel in der Altersklasse U21. Am kommenden Wochenende richtet die RG Burig in Balderschwang unter anderem die Unterallgäuer Meisterschaft aus.

Foto: Paul-Foto