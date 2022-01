Julian Rauchfuss ist auf dem Weg an die Spitze

Julian Rauchfuss von der RG Burig Mindelheim holte beim anspruchsvollen Weltcup-Riesenslalom in Adelboden Weltcup-Punkte. Am Sonntag geht es für den 27-jährigen Allgäuer nun erneut in die Schweiz: In Wengen steht der Weltcup-Slalom an.

Foto: Witters