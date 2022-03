Mindelheim hat zwei neue Stadtmeister

Plus Beim Renntag des SC Mindelheim gewinnt Constanze Hoffmann nicht nur den letzten Lauf einer Allgäuer Rennserie, sondern holt sich auch die Mindelheimer Stadtmeisterschaft.

Viel zu tun hatte der Ski-Club Mindelheim kürzlich, als er auf der Waldstrecke in Grasgehren die Mindelheimer Stadtmeisterschaft und das dritte und letzte Rennen im Rahmen des BSA-Systemhaus-Cups ausrichtete.