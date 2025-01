RG Burig auf Erfolgsspur in der Waldschneise

Vier erste, vier zweite und zwei dritte Plätze: Das war die Ausbeute der RG Burig Mindelheim beim Renntag im Ziener-Cup auf Grasgehren. Mit 13 Athletinnen und Athleten war der Mindelheimer Skiverein auf Grasgehren vertreten, wo traditionell in der Waldschneise ein Riesentorlauf ausgetragen wurde.

Im neuen Rennmodus beim Ziener-Cup werden an einem Wettkampftag zwei Rennen gefahren. Bei Kaiserwetter und sehr guten Pistenbedingungen fanden die insgesamt 94 Starter und Starterinnen beste Voraussetzungen für einen tollen Renntag. Diese Bedingungen nutzten die RG-Burig-Fahrer bestens.

Ludwig Högel (U10m) erreichte in beiden Rennen einen sehr guten zweiten Rang. Antonia Möntmann (U12w) wurde im ersten Rennen noch Vierte und durfte sich nach einer beherzten Fahrt im zweiten Rennen über den Sieg in ihrer Altersklasse freuen. Antonius Fugger (U12m) klassierte sich im ersten Rennen auf Platz zwei, sein Trainingspartner und Vereinskollege Tobias Neumaier (U12m) konnte sich über einen Sieg im zweiten Rennen freuen. Mira Dames und Lena Hallwachs (beide U16w) erreichten einen zweiten und einen dritten Platz in ihrer Altersklasse. Über einen Doppelerfolg mit zwei Siegen in beiden Rennen freute sich Sanni Müller (U18w), Paul Zeiler (U18m) kam im ersten Rennen auf den dritten Platz.

Die weiteren guten Platzierungen der RG-Mannschaft rundeten einen erfolgreichen Wettkampftag ab. In der Vereinswertung liegt die Mannschaft weiterhin auf einem dritten Rang hinter dem SC Marktoberdorf und dem TSV Wiggensbach. Die nächsten beiden Rennen finden am Wochenende am Söllereck/Ochsenhöfle statt. Der TSV Dietmannsried wird dort einen Vielseitigkeitsriesenslalom ausrichten.

Die Unterallgäuer Ergebnisse:

U10m 2./2. Ludwig Högel, 7./6. Ferdinand Fugger (beide RG Burig)

U12m 2./5. Antonius Fugger, 1. Tobias Neumaier (RG Burig)

U12w 4./1. Antonia Möntmann (RG Burig)

U14w 4./4. Pia Lotta Holzheu, 12./12. Johanna Neumaier (beide RG Burig)

U14m 5./3. Linus Meier (SSV Markt Rettenbach)

U16w 2. Mira Dames, 3./4. Lena Hallwachs (beide RG Burig)

U16m 6./4. Levi Volk (SSV Markt Rettenbach)

U18m 4./2. Finn Kulle (SSV Markt Rettenbach), 3./4. Paul Zeiler (RG Burig)

U18w 1./1. Sanni Müller (RG Burig)