vor 33 Min.

RG Burig bejubelt "ihren" Silbermedaillen-Gewinner

Julian Rauchfuss (hinten) von der RG Burig Mindelheim durfte im Finale des Teamwettbewerbs ran. Er unterlag zwar seinem österreichischen Konkurrenten Stefan Brennsteiner (vorn), durfte sich am Ende aber mit seinen Teamkollegen über die Silbermedaille freuen.

Plus Julian Rauchfuss von der RG Burig gewinnt in Peking die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Zu seinem Einsatz kam er dank einer überraschenden Entscheidung.

Von Axel Schmidt

Es war ein versöhnlicher Abschluss für das Alpin-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei diesen Olympischen Spielen. Hatten die DSV-Läuferinnen und Läufer zuvor bei einigen Wettbewerben das Podium nur knapp verpasst, so durften am letzten Wettkampftag gleich fünf auf einmal die Silbermedaille in Empfang nehmen. Darunter ein Athlet, der das Skifahren bei der RG Burig Mindelheim gelernt hat und bis heute für diesen Verein fährt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

