Ski alpin

vor 51 Min.

RG Burig feiert gelungenes Ziener-Cup-Rennen

Im zweiten Rennen in der Rennserie um den Ziener-Cup holte sich Holly Holzheu von der RG Burig den Sieg in der Altersklasse U12.

Plus Die RG Burig sammelt im Rennen um den Ziener-Cup fünf Podestplätze. Drei davon gelingen in der Klasse U12.

Zwei verschiedene Rennformate an zwei Tagen standen am vergangenen Wochenende für rund 70 Skirennläufer und Skirennläuferinnen auf dem Programm. Am Oberjoch wurden ein Riesentorlauf und einen Slalom bei den Schülerpunkterennen im Allgäuer Skiverband ausgetragen, in Balderschwang fand das zweite Rennen um den Ziener-Cup statt.

