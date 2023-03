Skirennläufer der RG Burig Mindelheim holen den Kreiscup

Auch von widrigen Verhältnissen lassen sich die Skirennläufer nicht beeindrucken und holen gute Ergebnisse - im Kreiscup und beim Ziener-Cup.

Die Skirennläufer hatten beim dritten Rennen um den Kreiscup sowie dem Ziener-Cup zuletzt mit Schmuddelwetter und Neuschnee zu kämpfen. Trotzdem lieferten die Sportler der RG Burig in Balderschwang gute Ergebnisse ab.

Im letzten Rennen um den Kreiscup Memmingen-Unterallgäu wurde ein Riesenslalom am Schwarzenberg ausgetragen. 145 Höhenmeter und 27 Riesenslalomtore mussten in zwei Durchgängen absolviert werden, um die Gesamtsieger des Kreis-Cups zu bestimmen. Für die RG Burig Mindelheim sprangen dabei zehn Podestplätze heraus. Zudem gewann der Mindelheimer Rennstall die Vereinswertung.

Als der Regen kommt, sind die Helfer der RG Burig gefragt

Einen Tag später, beim vierten Renntag im Rahmen des Ziener-Cups, sollte die RG Burig ebenfalls wieder gute Platzierungen einfahren. Zuvor mussten die Helfer jedoch erst einmal für gute Rennbedingungen sorgen. Denn zu den eh schon schwierigen Umständen kam nun noch Regen dazu. „Unsere Rutscher sind sicher 20 Mal auf der Piste unterwegs gewesen, um einen reibungslosen Wettkampf möglich zu machen“, sagte Rennleiterin Monika Burig.

Die "Rutscher" mussten vor dem Ziener-Cup die Piste präparieren. Foto: Monika Burig

Vier Tagessiege und und weitere vier Podestplätze erreichten die Athleten der RG Burig. Tagesschnellstes Mädchen war Constanze Hoffmann vom ausrichtenden Verein, die schnellste Herrenzeit erreichte Pirmin Gutleber vom SC Mindelheim. Nach vier von insgesamt fünf Rennen bleibt es weiterhin spannend, wie am Ende die Gesamtwertung im Ziener-Cup ausgehen wird. Der SC Marktoberdorf führt die Vereinswertung nach wie vor an. Am letzten Renntag wird es am Unterjoch ein spannendes Finale geben. (mz)

Volle Konzentration auch bei den Kleinsten vor dem Start. Foto: Monika Burig

Kreiscup

Lesen Sie dazu auch

Buben U8 1. Ludwig Högel, 4. Ferdinand Fugger U10 1. Lars Lehmann, 2. Antonius Fugger, 7. Tobias Neumaier U12 6. Johann Högel U14 7. Philipp Möntmann U16 2. Paul Zeiler U18 1. Tizian Petrich

Herren 2. Florian Burig

Mädchen U10 1. Lucie Hanf U12 1. Zoe Fischer, 2. Pia Lotta Holzheu, 8. Johanna Neumaier U14 1. Mira Dames, 6. Marlene Den Besten Roda U16 1. Sanni Müller, 4. Julia Möntmann

Die Teilnehmer der RG Burig beim Ziener-Cup. Foto: Monika Burig

Ziener-Cup

Buben U10 1. Lars Lehmann, 11. Antonius Fugger, 14. Tobias Neumaier U14 7. Philipp Möntmann U16 7. Paul Musculus, 8. Paul Zeiler U18 1. Pirmin Gutleber (SC Mindelheim), 2. Tizian Petrich

Mädchen U10 3. Lucie Hanf U12 2. Zoe Fischer, 4. Pia Lotta Holzheu U14 1. Mira Dames, 3. Lilly Musculus, 5. Sophia Fugger, 7. Marlene Den Besten Roda U16 1. Sanni Müller U18 1. Constanze Hoffmann