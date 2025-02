RG Burig auf vier Pisten erfolgreich unterwegs

Auf vier Pisten waren die Aktiven der RG Burig am vergangenen Wochenende im Renneinsatz. Zweimal ging es dabei auf den ersten Platz. Beim Slalom der BSV-Skiliga der Schüler am Reithlift mit 160 Startern fuhr Moses Fischer in beiden Läufen Bestzeit und gewann souverän. Den zweiten Sieg sicherte sich Constanze Hoffman beim Rieselslalom der Deutschen Skiliga am ATA/Oberjoch, Platz zwölf für Isadora Wagner und Rang 26 für Sanni Müller waren die weiteren Ergebnisse. Beim Slalom am Sonntag kam Constanze Hoffmann, eigentlich ihre Spezialdisziplin, nicht ins Ziel. Bester RG-Fahrer war hier Florian Burig auf Rang sechs bei den Herren. Für Sanni Müller stand Platz 22 zu Buche.

Zoe Fischer war beim DSV ELK-Cup der besten deutschen Schüler der U14 am Sudelfeld am Start. Beim sogenannten Technikwettbewerb belegte sie den sehr guten fünften Rang in der Gesamtwertung aller fünf Technikwettbewerbe der Saison 2024/25. Am Samstag erreichte sie im Slalom den neunten Platz, am Sonntag schied sie bei schwierigen Pistenverhältnissen aus. Mit Rang 19 in der Gesamtwertung des ELK-Schülercups geht es noch zum U14-Finale und dann zur Deutschen Schülermeisterschaft.

Das weitere Schülerteam war bei den Rennen fünf und sechs des Ziener-Cups am Spießerlift in Unterjoch am Start. Hier gab es mit zwei zweiten und vier dritten Plätzen insgesamt sechs Podestplätze und weitere gute Platzierungen. In der Vereinswertung belegt die RG Burig hinter dem SC Marktoberdorf und dem TSV Wiggensbach vor dem Finale Ende März weiterhin den dritten Rang. Der SC Mindelheim rangiert auf Platz zwölf.

Zweimal auf dem Podium war Mira Dames mit zwei zweiten Plätzen in der Altersklasse U16 weiblich. Auch in der Gesamtwertung rangiert sie auf Rang zwei. Ludwig Högel stand auch zweimal auf dem Podium und festigte mit Rang zwei und drei seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung. In der U12 weiblich wurde Antonia Möntmann einmal Zweite und Vierte, ebenso wie Lars Lehmann in der U12 männlich. Die weiteren Platzierungen: U10 (w) Maximiliane Lochbrunner (7./7.) U10 (m) Ferdinand Fugger (4./5.), Maximilian Schorer (6./6.) U12 (m) Tobias Neumaier (7./11.), Antonius Fugger (10./10.) U14 (w) Pia Lotta Holzheu (4./7.), Johanna Neumaier (10./13.) U16 (w) Lena Hallwachs (7./7.) U16 (m) Philipp Möntmann (4./6.). (mz)