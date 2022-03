Finaltage für die RG Burig Mindelheim

Finaltag der Allgäuer Rennserien: Zoe Fischer gewinnt den Reischmann-Cup.

Beim Final-Wochenende der Allgäuer Rennserien und der Skiliga Bayern durfte die RG Burig Mindelheim mehrmals jubeln. Eine Nachwuchsläuferin gewann sogar eine Rennserie.

Für die Jahrgänge 2010 bis 1012 ging es in einem Riesenslalom und einem Parallelslalom um wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen siegte in der Altersklasse U11 Zoe Fischer. Damit holte sie sich auch den Gesamtsieg der Rennserie. Mira Dames und Holly Holzheu erreichten in Altersklasse U12 in der Gesamtwertung die sehr guten Plätze fünf und sieben. Pia Lotta Holzheu, die erst ihre erste Rennsaison in diesem Bereich absolviert hat, wurde im stark besetzten Teilnehmerfeld Gesamt-Siebte.

Nachwuchs der SG Burig Mindelheim zeigt hervorragende Leistungen

Beim Finale der U14/U16 in Bad Wiessee sicherte sich Isadora Wagner im Riesenslalom mit einer hervorragenden Leistung den Tagessieg. Sanni Müller belegte Platz 18, Tizian Petrich wurde 19. Im Parallelslalom fuhr Isadora Wagner auf Rang zwei – mit nur einer Hundertstel Sekunde Rückstand. Tizian Petrich wurde Zehnter, Sanni Müller 16. Krönender Abschluss war das Mannschaftsrennen im Parallelslalom, bei dem jeweils die bayerischen Gaue in Teams antraten. Mit hauchdünnem Abstand gewann das Allgäuer Team um Isadora Wagner und Tobias Schill (SC Kaufbeuren) vor dem Team Oberland.

