Kaufbeuren beherbergt Special-Olympics-Sportler

Plus Kaufbeuren ist Gastgeberstadt bei den World Games 2023 in Berlin. Dafür holt sich die Stadt Rat bei verschiedenen Experten.

„Wir werden den Athletinnen und Athleten, die nach Kaufbeuren kommen, ein unvergessliches Erlebnis bereiten“, erklärte Oberbürgermeister Stefan Bosse, unmittelbar nachdem Kaufbeuren zur Host Town geworden war. Also als eine der 216 Städte ausgewählt wurde, die Gastgeber für eine internationale Delegation sein sollen, die zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 erwartet werden. Was den Gästen geboten wird, ist noch unklar, aber der Auftrag steht.