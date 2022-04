Der TSV Markt Wald erledigt seine Pflichtaufgabe

Plus Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg lässt der TSV Markt Wald gegen Türkiyemspor Mindelheim II nichts anbrennen. Damit dürfte der Abstiegskampf entschieden sein.

Drei Tore in der ersten Halbzeit und drei Tore in der zweiten Hälfte: Diese Bilanz des TSV Markt Wald im Heimspiel gegen Türkiyemspor Mindelheim II spiegelt den Spielverlauf recht anschaulich wider.